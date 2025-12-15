Google ha rimosso decine di video AI con personaggi Disney da YouTube

Google sembra aver preso sul serio la minaccia legale di Disney. Secondo quanto riportato da Variety e Deadline, venerdì scorso l’azienda ha rimosso decine di video contenenti Deadpool, Moana, Topolino, personaggi di Star Wars e altre proprietà intellettuali Disney, a soli pochi giorni dalla lettera di diffida in cui Disney accusava Google di “violare i copyright Disney su scala massiccia”.

La lettera contestava a Google non solo l’hosting di questi video su YouTube, ma anche l’utilizzo di opere protette da copyright per addestrare modelli come Veo e Nano Banana. L’accusa specifica nel documento legale affermava che Google sta violando i diritti d’autore Disney, copiando un ampio corpus di opere senza autorizzazione per sviluppare modelli di intelligenza artificiale generativa. Una questione vista e rivista sia con i modelli di Google, che con molti altri competitor, tutti accusati di essere stati addestrati usando, senza autorizzazione, un enorme quantità di materiale protetto dal diritto d’autore.

La strategia a doppio binario

Disney non è nuova a questo tipo di azioni legali nel campo dell’AI. In precedenza, l’azienda si è rivolta contro Character.AI e sta attualmente citando in giudizio sia Hailuo che Midjourney per violazioni di copyright legate all’intelligenza artificiale. Tuttavia, questo non significa che Disney stia rifiutando completamente i contenuti generati dall’AI.

La stessa azienda ha annunciato venerdì un accordo con OpenAI che porterà i personaggi Disney su Sora e ChatGPT, oltre a portare cortometraggi generati dall’AI di Sora su Disney+. L’accordo prevede che Disney investa un miliardo di dollari in OpenAI, con l’opzione di acquistare ulteriore capitale azionario in seguito. La lettera di diffida include esempi di immagini di diverse proprietà Disney, tra cui Deadpool, Moana, Star Wars e altre, riprodotte dagli strumenti AI di Google, e chiede che vengano implementate protezioni all’interno di tutti i prodotti AI per prevenire ulteriori violazioni.

Se non puoi batterli, unisciti a loro

Da quando le AI in grado di generare immagini e video sono diventate sempre più diffuse, l”applicazione del copyright è diventata sempre più complessa. Dopo i primi scontri legali, ora molte aziende hanno scelto un approccio pragmatico, stringendo accordi di partnership con l’industria dell’AI.

Nel caso specifico di Disney, la strategia è doppia: da una parte l’azienda intende proteggere aggressivamente la sua proprietà intellettuale contro ogni uso non autorizzato, dall’altra, parallelamente, intende monetizzare selettivamente i propri asset attraverso accordi di licenza lucrativi con partner scelti. L’investimento da un miliardo di dollari in OpenAI è un segnale forte della volontà di Disney di essere parte attiva dell’ecosistema dell’AI generativa, a patto che avvenga alle sue condizioni.