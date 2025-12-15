Amazon porta l’AI anche sui Kindle: risponde alle domande sui libri, senza spoiler

Ti trovi a metà di un romanzo e non ricordi più chi sia un personaggio? La nuova AI di Amazon Kindle arriva in tuo soccorso. La funzione, chiamata Ask this Book, era stata annunciata durante l’evento hardware di Amazon a settembre, ma è stata introdotta solamente in queste ore per tutti gli utenti statunitensi. Almeno per ora, è un’esclusiva dell’app per iOS.

Secondo Amazon, la funzione è attualmente disponibile su migliaia di titoli bestseller inglesi e “rivela solo informazioni fino alla tua posizione di lettura attuale”. Insomma, se tutto funziona come da programma, l’AI non dovrebbe spoilerarti l’andamento della trama. Per utilizzarla, basta evidenziare un passaggio in qualsiasi libro acquistato o preso in prestito e porgli domande su trama, personaggi o altri dettagli cruciali.

La controversia con autori ed editori

Sebbene Ask this Book possa essere utile ad alcuni lettori Kindle, la funzione esaspera ulteriormente i rapporti complicati del settore tech con autori ed editori. In risposta a Publishers Lunch, newsletter quotidiana per l’industria editoriale, un portavoce di Amazon ha dichiarato che “per garantire un’esperienza di lettura coerente, la funzione è sempre attiva e non esiste la possibilità per gli editori di disattivarla”. Insomma, non hanno possibilità di scelta e non sembra prevista alcuna forma di compensazione.

Il tema è sempre lo stesso: per l’ennesima volta, l’espansione delle funzioni basate su AI solleva interrogativi sul controllo della proprietà intellettuale. Di recente, il New York Times e il Chicago Tribune hanno citato in giudizio Perplexity. L’accusa? Aver utilizzato le loro opere protette da copyright per addestrare i modelli linguistici.

I riassunti “delle puntate precedenti”

Amazon sta già pianificando di espandere Ask this Book oltre l’app iOS, introducendola sui dispositivi Kindle e sull’app Android. Se ne riparla il prossimo anno.

Amazon ha anche introdotto la funzione Recaps, che torna particolarmente utile quando si sta leggendo un libro appartenente ad una serie. In questo caso, l’AI genererà un comodo riassunto dei precedenti capitoli. Insomma, per capirci, se si sta leggendo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, l’AI fornirà un riassunto della “Pietra filosofale” e della “Camera dei segreti”.