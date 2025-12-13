Ipertensione pediatrica: la ricerca propone un cambio di paradigma

Deep e Alexander propongono alcune riformulazioni di approcci sull’ipertensione pediatrica, pubblicano così uno studio innovativo e aggiornato 2025 su Pediatric Research. I due ricercatori suggeriscono di superare le soglie diagnostiche statiche e tradizionali. Chiedono di considerare le traiettorie dinamiche della pressione arteriosa sia durante l’infanzia che nell’adolescenza. Un cambio di paradigma quindi, basato sull’integrazione tra fattori genetici, epigenetici e ambientali. Questi dati vanno considerati in due fasi dello sviluppo critiche, due finestre, spiegano gli autori, che influenzano fortemente la salute cardiovascolare adulta.

L’ipertensione pediatrica è sempre stata valutata con misurazioni isolate in ambulatorio, ignorando i pattern temporali individuali. Analisi longitudinali hanno dimostrato l’esistenza di sottogruppi con traiettorie di pressione variabili. Ciascuna traiettoria è importante, innanzitutto perché sempre associata a rischi differenti di eventi cardiovascolari, secondo perché consente di predire quali bambini sono a rischio e di personalizzare gli interventi.

Ipertensione infantile e danni acuti su altri organi, lo studio valuta di utilizzare la bioinformatica avanzata su grandi coorti

Lo studio ha considerato una casistica importante, i bambini con danno renale acuto durante il ricovero, sigla IRA. L’IRA può favorire il rimodellamento vascolare patologico e l’ipertensione persistente. L’ipertensione arteriosa fa entrare i medici nella vita piena dei bambini e delle loro famiglie, perché deve considerare la dieta, lo stress prenatale, i fattori socio-economici.

Tutti elementi che seguono le predisposizioni genetiche, i polimorfismi renali e le modificazioni epigenetiche, anche indotte. Oggi si possono utilizzare approcci bioinformatici avanzati su grandi coorti, insomma si possono fare ricerche multidimensionali per una medicina di precisione, prevenzione e trattamento. Il tema dell’ipertensione pediatrica è di grande attualità a livello disalute pubblica e condizioni socioeconomiche, l’attenzione ai minori aumenta dove ci sono più patologie connesse.

Gli autori vogliono sviluppare coorti longitudinali con marcatori biologici ed esposizioni ambientali. La prossima ricerca di Deep e Alexander riguarderà la connessione tra l’ipertensione adulta e il danno ad altri organi, partendo dai pregressi nell’infanzia e nell’adolescenza. L’approccio sarà interdisciplinare e coinvolgerà pediatri, cardiologi, nefrologi, genetisti ed epidemiologi.