La RAM raddoppia di prezzo: alcuni moduli costano più di una PlayStation 5

Il mercato della memoria RAM sta attraversando una crisi senza precedenti che sta facendo lievitare i prezzi in modo drammatico. Quella che un tempo era una componente relativamente accessibile è diventata uno dei componenti per PC più costosi, con aumenti che superano il trecento percento rispetto ai prezzi pre-crisi.

Non sono solo i rivenditori ad approfittare della situazione attraverso speculazioni sui prezzi: anche gli scalper stanno sfruttando la crisi su piattaforme come eBay, vendendo kit di memoria fino al doppio del prezzo al dettaglio. Un esempio emblematico è il kit Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 C30 da 32GB, che nel 2023 costava 117,99 dollari e ora ha raggiunto i 429,99 dollari, un aumento di oltre tre volte e mezzo.

Il boom dell’intelligenza artificiale

La causa principale di questa impennata è il boom dell’intelligenza artificiale, che ha spinto numerose aziende a costruire enormi data center, facendo schizzare la domanda di memoria per server. Di conseguenza, i tre principali produttori mondiali—Samsung, SK Hynix e Micron—hanno riconvertito la loro capacità produttiva verso la memoria per server, mettendo in secondo piano quella consumer.

Micron ha persino annunciato l’intenzione di chiudere la divisione Crucial, dedicata alla memoria consumer, per concentrarsi esclusivamente sui clienti industriali. Questo cambiamento colpisce tutti i prodotti legati alla memoria, dai singoli moduli ai sistemi preassemblati fino alle console da gioco portatili. La speculazione è evidente in tutte le capacità: il kit Trident Z5 RGB DDR5-6400 C32 da 96GB, che prima della crisi costava 339,99 dollari, ora viene venduto a 1.169 dollari quando disponibile, circa tre volte e mezzo il prezzo originale, mentre su eBay alcuni lo rivendono a 1.802,19 dollari.

L’impatto su consumatori

L’impennata dei prezzi sta colpendo sia le grandi che le piccole imprese. I produttori di PC personalizzati, tra cui CyberPowerPC e Maingear, hanno già aumentato i prezzi dei loro sistemi preassemblati. Una tendenza simile si osserva tra i produttori OEM come Dell, mentre Lenovo sembra mantenere i prezzi attuali, probabilmente grazie a scorte sufficienti per durare fino al 2026.

Persino Raspberry Pi ha dovuto aumentare i prezzi dei suoi computer su scheda singola. Le transazioni effettive su eBay dipingono un quadro altrettanto preoccupante: nei giorni scorsi, 128GB di memoria DDR5 per laptop sono stati venduti per 900 dollari, un singolo modulo ADATA da 16GB è stato acquistato per 190 dollari, e il 8 dicembre qualcuno ha pagato 2.335 dollari per 256GB di G.Skill DDR5.

Chiaramente, non è il momento opportuno per aggiornare la memoria del proprio sistema o assemblare un nuovo computer, considerati i prezzi esorbitanti. Certo, diciamo questo nella speranza che la situazione non peggiori ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.