Un filamento lungo milioni di anni luce svela la danza misteriosa dell’Universo

Gli astronomi hanno scoperto un qualcosa di incredibile nell’Universo. Un team è riuscito a identificare un filamento rotante quasi infinito, la struttura è composta da più di cento galassie allineate. Il movimento rotatorio è loro, la lunghezza stimata è di 89 milioni di anni luce. La scoperta è stata fatta in Sudafrica, altra area dopo i deserti cileni che contribuiscono alle grandi scoperte astronomiche.

Il radiotelescopio si chiama MEERKat del programma MIGHTEE. Da anni studia un gruppo di 14 galassie lontane 440 milioni di anni luce dalla Terra. Con queste distanze si cercano elementi nuovi sul nostro sistema solare e fuori dai suoi confini. Le galassie del filamento rotante compongono una linea sottilissima,5,5 milioni di anni luce di lunghezza e ampiezza sopra 110.000 anni luce.

L’importanza dell’evoluzione tecnologia e ottica in astronomia. Solo così continueremo a scoprire nuove galassie, pianeti e fenomeni incredibili

Era impossibile non notare questo allineamento marcato di galassie con l’evoluzione dei telescopi spaziali. La tecnologia ottica si è così evoluta che ha permesso anche di analizzare la rotazione complessiva di queste galassie. Un filamento che si allunga sempre di più come mostrato da una luminosità rossa all’interno del gruppo di corpi celesti coinvolti. La rotazione stimata è di 110 chilometri al secondo, una velocità che quasi corrisponde a quelle della Via Lattea e Andromeda in avvicinamento tra di loro.

Ecco le parole della studiosa di questo filamento di galassie, la fisica Lyla Jung dell’Università di Oxford nel Regno Unito: “Si può paragonare a una giostra con tazze da tè in un parco divertimenti. Ogni galassia è come una tazza da tè che gira, ma anche l’intera piattaforma – il filamento cosmico – ruota. Questo doppio movimento ci offre una rara visione di come le galassie ottengano la loro rotazione dalle strutture più grandi in cui vivono“.

Lo studio è stato commentato anche dagli altri ricercatori su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. “Abbiamo scoperto che le galassie presentano forti prove di rotazione attorno alla spina del filamento, rendendola la struttura rotante più lunga finora scoperta. Questa struttura può rivelarsi l’ambiente ideale per… individuare la relazione tra il gas a bassa densità nella rete cosmica e il modo in cui le galassie che si trovano al suo interno crescono utilizzando il suo materiale”.