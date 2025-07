Sorpresa gelida tra le bolle di Fermi: una nuova scoperta cambia la visione delle galassie

In spazi senza troppo inquinamento luminoso, si riesce ad osservare bene la Via Lattea. Quella scia di luci e lucine nasconde fenomeni energetici e chimici sotto osservazione degli scienziati. Con il telescopio spaziale Fermi, nel 2010, si scoprirono le bolle di Fermi. Sono due lobi di gas sotto il disco della Via Lattea, lontane 25.000 anni luce, grandi 50.000 anni luce.

Al loro interno, gli astronomi hanno scoperto 11 nubi di idrogeno fredde, sotto zero gradi. La cosa sorprendente, è che l’interno delle bolle di Fermi è surriscaldato e in continua turbolenza. Gli esperti paragonano queste 11 nubi a cubetti di ghiaccio all’interno di un vulcano.

Ma quali riscontri porta questa scoperta? Ci sono delle motivazioni fisiche e chimiche quando del ghiaccio o dell’idrogeno sotto lo zero riesce a mantenersi in un contesto incandescente. Questo processo può essere utile per studiare, ad esempio, la potenziale nascita di microrganismi, la formazione di pianeti e satelliti caratterizzati da ambiente e temperature estreme.

Le bolle di Fermi dimostrano che le galassie riciclano la materia in eccesso con delle espulsioni energetiche

“Non sapevamo che il gas freddo potesse sopravvivere in questi flussi estremi. Questo mette alla prova la nostra comprensione di come le galassie riciclano ed espellono la materia.“. Sono queste le parole di Rongmon Bordoloi, astrofisico della State University nel North Carolina.

Le 11 nubi di idrogeno vengono osservate con il telescopio Green Bank della National Science Foundation statunitense (NSF GBT). La Via Lattea ha altri ambienti dinamici, le bolle di Fermi sono tra le più intense.

Le nubi di idrogeno hanno diversi milioni di anni e variano in massa e dimensioni. Sono state trasportate all’interno delle bolle di Fermi dal vento nucleare che parte dal nucleo della Via Lattea. Ci saranno per sempre queste nubi ghiacciate? Gli scienziati studiano la loro età e l’età delle bolle di Fermi per arrivare ad una risposta. Infatti, esiste un ciclo galattico, di materia e di energia nella stessa maniera di altri elementi dello spazio: sistemi solari, stelle, pianeti, satelliti, ecc.