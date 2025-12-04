YouTube come Spotify Wrapped: arriva il primo Recap con i video che hai visto nel 2025

YouTube inaugura ufficialmente il suo primo YouTube Recap, un’esperienza pensata per trasformare la cronologia delle visualizzazioni in un racconto personalizzato dell’anno trascorso. Dopo il successo del YouTube Music Recap, la piattaforma introduce ora una versione dedicata ai video, pronta a diventare un nuovo rituale social alla pari degli ormai celebri Wrapped musicali resi popolari da Spotify. L’esperienza è disponibile da oggi in Nord America e arriverà nel resto del mondo entro la fine della settimana, accessibile dalla homepage o dalla scheda “You”, sia da mobile sia da desktop.

Cosa raccontano i video che guardiamo

L’idea si basa su una premessa semplice ma efficace: nel corso dell’anno non guardiamo mai un solo tipo di contenuti, e la nostra cronologia parla di noi molto più di quanto pensiamo. Per questo Recap raccoglie fino a 12 card personalizzate che mostrano i canali più seguiti, gli interessi predominanti, l’evoluzione delle abitudini di visione e perfino una “personalità YouTube” basata sulle preferenze dell’utente.

Le categorie dipingono un universo sfaccettato: dallo Skill Builder attratto da contenuti formativi al Sunshiner amante dei video positivi, passando per il Trailblazer che preferisce ciò che rompe gli schemi, fino ai più rari Dreamer, Philosopher o Creative Spirit. Secondo YouTube, le personalità più comuni quest’anno sono state proprio Sunshiner, Wonder Seeker e Connector.

Per chi ascolta spesso musica su YouTube, Recap include anche una panoramica sui propri artisti e brani più ascoltati, con la possibilità di approfondire generi, podcast e tendenze internazionali tramite YouTube Music.

Il progetto arriva dopo nove cicli di feedback e oltre 50 test concettuali, un lavoro lungo che ha portato YouTube a trovare un modo per seguire il trend lanciato da Spotify e Apple Music, senza snaturare la sua identità.

E nel giorno del lancio, la piattaforma pubblica anche le classifiche globali del 2025: MrBeast conquista ancora una volta il primo posto tra i creator, The Joe Rogan Experience domina i podcast, mentre Bruno Mars e Lady Gaga guidano la classifica dei brani con Die With a Smile.