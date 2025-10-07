Instagram come YouTube e Spotify: arrivano i premi per i top creator

Instagram ha deciso di entrare nel mondo dei premi e ha annunciato il suo primo programma ufficiale dedicato ai contenuti brevi: non ci sarà una cerimonia né un conduttore comico, ma 25 vincitori riceveranno un anello fisico progettato dalla stilista Grace Wales Bonner.

Ad accompagnare il riconoscimento materiale ci sarà una replica digitale da mostrare sul profilo Instagram o nelle storie, oltre alla possibilità di personalizzare lo sfondo del profilo con gradienti esclusivi. Il pensiero va ovviamente alle altre grandi piattaforme che già da tempo rilasciano premi e trofei ai loro creatori di contenuti di maggiore successo. YouTube, ad esempio, dà una replica del play button (in argento, oro e altri design) al raggiungimento di determinati obiettivi d’iscritti; Spotify invece ogni anno dispensa trofei e placche ad artisti e podcast più ascoltati.

Selettività estrema

Con tre miliardi di utenti attivi mensilmente, Instagram ha scelto di premiare solo 25 creator, dopo scrub multipli da migliaia a centinaia. Il processo di selezione coinvolge figure di spicco come Adam Mosseri (responsabile della piattaforma), il regista Spike Lee e l’attrice Yara Shahidi.

Non esistono categorie ufficiali: i vincitori saranno individuati in vari ambiti tematici, ma secondo Eva Chen — responsabile fashion partnerships — il criterio principale è l’audacia creativa, l’inventiva nella narrazione e la spinta verso nuove forme di coinvolgimento.

Ricevere un anello non significa guadagnare denaro, ma offre un’elevata visibilità: oltre al simbolo fisico e digitale, i vincitori potranno sfruttare i riflettori che Instagram promette. La personalizzazione del profilo — cosa mai vista fino a oggi sulla piattaforma — è un altro vantaggio esclusivo, con la libertà di scegliere gradienti di sfondo per distinguersi nella marea dei profili.

L’annuncio dei vincitori è fissato per il 16 ottobre, e Instagram spera che l’iniziativa diventi un appuntamento ricorrente nel panorama dei social. Appuntamento a tra pochissime settimane per sapere chi saranno i primi top influencer premiati dalla piattaforma di Meta.