iOS 27 sarà diverso da tutti gli altri: Apple cambia strategia

Apple potrebbe cambiare strategia con il prossimo aggiornamento del suo sistema operativo mobile. Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, iOS 27 non sarà dominato da novità estetiche o funzioni sperimentali, ma da un lavoro più silenzioso e profondo su qualità, stabilità e prestazioni. Una direzione insolita rispetto alle versioni degli ultimi anni, rese spesso protagoniste da redesign, funzioni AI emergenti e gestione di nuovi dispositivi.

iOS 27 punta sull’ottimizzazione

L’approccio ricorda quello adottato nel 2009 con macOS Snow Leopard, release diventata un riferimento per affidabilità e pulizia del codice. Gurman spiega che i team interni starebbero già passando al setaccio il sistema operativo per individuare bug, tagliare funzioni non fondamentali e ottimizzare ciò che è stato introdotto da iOS 26. L’obiettivo, questa volta, non sarebbe stupire, ma migliorare l’esperienza quotidiana, rendendo il sistema più fluido e coerente.

Una parte del lavoro riguarda anche l’intelligenza artificiale, definita una priorità assoluta. L’arrivo di Apple Intelligence nel 2024 aveva acceso grandi aspettative, ma molte funzioni sono arrivate lentamente e in forma incompleta. Nei piani di Apple ci sarebbe un importante aggiornamento del framework, insieme a una più ampia integrazione nei servizi di sistema e nelle app preinstallate.

Ci saranno comunque delle novità

Tra i progetti in sviluppo figurano un nuovo strumento di ricerca web basato su AI e una versione più avanzata di Siri. L’assistente dovrebbe diventare più contestuale e personalizzato, capace di gestire richieste complesse, analizzare contenuti sullo schermo e dialogare come un agente intelligente. Secondo Gurman, una prima versione di questa nuova Siri potrebbe arrivare già con iOS 26.4, previsto in primavera, anticipando così parte della visione di iOS 27.

L’orientamento verso una release più rifinita riflette anche un cambio di clima nel mercato: con i modelli di smartphone sempre più simili e maturi, la differenza non sta più soltanto nelle nuove funzioni, ma in quanto affidabili, stabili e integrate risultino nel tempo.