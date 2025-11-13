Matthew McConaughey e Michael Caine “prestano” le loro voci all’IA: nasce il marketplace di ElevenLabs

Il tema delle voci clonate dall’intelligenza artificiale è diventato uno dei più dibattuti dell’ultimo anno. Oltre al rischio di disinformazione, attori e doppiatori chiedono sempre più spesso di essere riconosciuti e compensati per l’uso digitale della propria voce. La startup ElevenLabs sembra aver trovato una soluzione: un sistema che consente di vendere legalmente la propria voce, affinché possa essere usata dalle AI.

L’accordo con le star di Hollywood

I primi a sposare l’iniziativa sono Matthew McConaughey e Michael Caine, che hanno stretto una collaborazione con l’azienda per creare repliche digitali della propria voce. Il progetto permette ai due attori di esplorare nuovi modi di raccontare storie e di dare accesso controllato alla loro voce a creatori, editori e aziende.

McConaughey, tra i primi investitori della società fondata nel 2022, utilizzerà la tecnologia di ElevenLabs per lanciare una versione audio in spagnolo della sua newsletter “Lyrics of Livin’”, interamente narrata dalla sua voce sintetica. Un modo innovativo per raggiungere nuovi pubblici e avvicinare chi preferisce contenuti audio o in altre lingue.

Michael Caine sarà invece protagonista dell’Iconic Voice Marketplace, una piattaforma che consente a studi, editori e case di produzione di richiedere ufficialmente l’utilizzo della sua voce per progetti come audiolibri, campagne pubblicitarie o produzioni digitali. ElevenLabs presenta il servizio come un ecosistema etico e trasparente, che protegge gli artisti e garantisce un uso corretto (e a pagamento) delle loro identità.

Le voci del passato rivivono con l’AI

Il catalogo del marketplace non si limita alle voci contemporanee. Include infatti leggende come Judy Garland, Liza Minnelli, Maya Angelou, John Wayne e Babe Ruth, offrendo ai creatori la possibilità di far rivivere voci storiche in contesti narrativi o artistici, ma nel pieno rispetto dei diritti d’autore.

L’azienda sta crescendo rapidamente: in un solo anno ha visto il personale aumentare da 70 a oltre 330 dipendenti e ha appena completato un round di finanziamenti da 100 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 6,6 miliardi.