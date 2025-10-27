Qualcomm sfida Nvidia nel mercato AI: nuovi chip per data center nel 2026

Qualcomm ha annunciato lunedì il rilascio di nuovi chip per intelligenza artificiale, segnando una sfida diretta a Nvidia, che finora ha dominato il mercato dei semiconduttori per AI con oltre il 90% di quota. Le azioni dell’azienda sono schizzate del 15% dopo la notizia, segno della fiducia degli investitori in questa nuova direzione strategica.

I chip AI rappresentano un cambio di rotta per Qualcomm, che finora si è concentrata su semiconduttori per connettività wireless e dispositivi mobili, non su massicci data center. L’azienda ha dichiarato che sia l’AI200, che sarà messo in vendita nel 2026, sia l’AI250, previsto per il 2027, possono essere installati in sistemi che riempiono un intero rack di server raffreddato a liquido.

Qualcomm sta eguagliando Nvidia e AMD, che offrono le proprie unità di elaborazione grafica (GPU) in sistemi rack completi che permettono a un massimo di 72 chip di funzionare come un unico computer, potenza necessaria ai laboratori AI per eseguire i modelli più avanzati.

La strategia Qualcomm

I chip per data center di Qualcomm si basano sulle componenti AI presenti nei chip per smartphone dell’azienda, chiamate unità di elaborazione neurale Hexagon (NPU). “Prima volevamo dimostrare le nostre capacità in altri domini, e una volta costruita la nostra forza lì, è stato piuttosto facile per noi salire di livello verso i data center”, ha affermato Durga Malladi, direttore generale di Qualcomm per data center ed edge, durante una chiamata con i giornalisti.

L‘ingresso di Qualcomm nel mondo dei data center segna nuova concorrenza nel mercato tecnologico in più rapida crescita: apparecchiature per server farm focalizzate sull’AI. Secondo stime McKinsey, quasi 6,7 trilioni di dollari in spese di capitale saranno investiti nei data center fino al 2030, con la maggioranza destinata a sistemi basati su chip AI. Aziende come OpenAI stanno cercando alternative a Nvidia, e all’inizio del mese la startup ha annunciato piani per acquistare chip da AMD.

Qualcomm ha dichiarato che i suoi chip si concentrano sull’inferenza, ovvero l’esecuzione di modelli AI, invece che sull’addestramento. L’azienda sostiene che i suoi sistemi rack costeranno meno da gestire per clienti come provider di servizi cloud, consumando 160 kilowatt, comparabile al consumo di alcuni rack GPU Nvidia. Le schede AI di Qualcomm supportano 768 gigabyte di memoria, superiore alle offerte di Nvidia e AMD, offrendo vantaggi in termini di consumo energetico e gestione della memoria.