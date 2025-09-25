Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nuovo chip Qualcomm che spinge gli smartphone al massimo

Qualcomm ha tolto i veli al nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un processore che promette di ridefinire gli standard delle prestazioni mobili. Pensato per i top di gamma dei brand che non sviluppano soluzioni proprietarie, sarà disponibile a bordo dei primi smartphone già nei prossimi giorni. L’azienda americana lo presenta come il sistema su chip più veloce al mondo, con un occhio non solo alla potenza, ma anche all’efficienza energetica. Una combinazione che potrebbe cambiare l’esperienza quotidiana degli utenti e convincere i produttori a puntare con decisione su questa piattaforma.

Potenza e AI al centro

Il cuore del nuovo Snapdragon è la CPU Oryon di terza generazione, capace di garantire un miglioramento del 20% nelle prestazioni e una riduzione del 35% nei consumi energetici della CPU. Nel complesso, Qualcomm parla di un risparmio del 16% sull’assorbimento di potenza, un aspetto che si traduce in sessioni più lunghe senza cali di performance. L’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale: il rinnovato Hexagon NPU è fino al 37% più rapido e consente elaborazioni AI direttamente sul dispositivo, aprendo la strada a funzioni avanzate come agenti virtuali personalizzati capaci di adattarsi in tempo reale a ciò che vede e ascolta l’utente.

Questa combinazione di potenza ed efficienza non si limita a migliorare la velocità di apertura delle app o il multitasking, ma spinge i confini dell’esperienza mobile verso un utilizzo più immersivo e fluido, sempre più vicino alle necessità di chi cerca performance professionali in uno smartphone.

Supporto globale

Uno degli aspetti più innovativi è la possibilità di registrare video con il codec Advanced Professional Video (APV), una novità assoluta nel panorama mobile che punta a conquistare fotografi e videomaker. Questo permette di realizzare contenuti di qualità cinematografica direttamente da uno smartphone, senza passaggi intermedi. Non a caso, alcuni dei marchi più importanti hanno già confermato l’adozione del nuovo chip: tra questi ci sono Samsung, OnePlus, Xiaomi, Oppo, Honor, Vivo e Sony, insieme ad altri brand emergenti che puntano forte sulla fascia alta del mercato.

Con questa mossa, Qualcomm non solo riafferma la sua leadership nel settore, ma alza l’asticella per tutti i concorrenti, segnando un passo importante verso una nuova generazione di dispositivi mobili che uniscono prestazioni, efficienza e capacità creative senza precedenti.