Steve Jobs comparirà sulla moneta da 1$: ecco come avere l’edizione da collezione

Nel 2026 gli Stati Uniti renderanno omaggio a Steve Jobs con una moneta speciale da 1 dollaro, parte della serie American Innovation, dedicata alle grandi menti e invenzioni della storia americana. Il conio scelto per rappresentare la California raffigura un giovane Jobs seduto a gambe incrociate di fronte a un paesaggio collinare californiano, accompagnato dalla frase “Make Something Wonderful”.

Dalla proposta al conio

Il design della moneta, firmato dall’artista Elana Hagler e modellato da Phebe Hemphill, è stato approvato dopo la candidatura ufficiale avanzata dallo Stato della California, che ha scelto Jobs come simbolo del proprio contributo all’innovazione tecnologica. Il governatore Gavin Newsom ha definito Jobs «l’incarnazione dello spirito creativo californiano», capace di cambiare per sempre il modo in cui il mondo interagisce con la tecnologia.

La moneta di Jobs sarà una delle quattro emissioni del 2026, insieme a quelle dedicate al supercomputer Cray-1 per il Wisconsin, all’agronomo Norman Borlaug per l’Iowa e all’invenzione della refrigerazione mobile per il Minnesota. Tutte le monete condivideranno il rovescio comune con la Statua della Libertà e un segno distintivo legato al 250º anniversario degli Stati Uniti.

Il programma American Innovation, avviato nel 2018, proseguirà fino al 2032 e prevede un conio per ciascuno stato e territorio americano. Ogni disegno è selezionato dal Citizens Coinage Advisory Committee, che valuta le proposte e le sottopone all’approvazione del Segretario del Tesoro.

Un tributo all’eredità di un visionario

Steve Jobs non è solo una figura leggendaria della Silicon Valley, ma un’icona culturale. Con Apple ha portato al mondo il Macintosh, l’iPod, l’iPhone e l’iPad, ridefinendo il concetto stesso di innovazione. La sua influenza va oltre la tecnologia: è un simbolo di creatività, design e visione imprenditoriale.

Dal punto di vista collezionistico, la moneta dedicata a Jobs sarà distribuita in una versione non circolante. Non può essere usata per pagare beni e servizi, dunque, ma è un semplice cimelio da collezione che, un domani, potrebbe però valere ben più del suo valore nominale.