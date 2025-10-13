Google regala 12 mesi di Gemini AI Pro a tutti gli studenti universitari: ecco come ottenerli

Google offre agli studenti universitari italiani 12 mesi gratis di AI Pro con Gemini 2.5, Deep Research, NotebookLM e strumenti educativi.

Google AI Pro gratis per 12 mesi

Google annuncia che gli studenti residenti in Italia, maggiori di 18 anni, possono iscriversi gratuitamente al piano Google AI Pro per 12 mesi. L’offerta include l’accesso al modello Gemini 2.5 Pro, che permette di porre un maggior numero di domande e di caricare immagini più complesse per supporto immediato nello studio e nella scrittura.

Con Deep Research, gli studenti ricevono report personalizzati attingendo a centinaia di fonti, mentre NotebookLM diventa un compagno cognitivo potenziato grazie agli strumenti di audio e video riassunti. Le funzionalità Veo 3 consentono di trasformare testo o immagine in video di 8 secondi con audio, e Nano Banana rende possibile manipolare immagini in modo creativo. A completare il pacchetto, 2 TB di spazio su Foto, Drive e Gmail per archiviare progetti, appunti, file. L’iscrizione al piano gratuito va completata entro il 9 dicembre.

Google non si limita a offrire strumenti: introduce la modalità Apprendimento Guidato (Guided Learning), concepita per accompagnare gli studenti passo dopo passo in problemi di matematica, saggi, quiz e compiti, stimolando la comprensione critica anziché l’esecuzione automatica.

Supporto anche per i docenti

Parallelamente agli strumenti per studenti, Google ha lanciato Gemini for Education, una versione dedicata all’insegnamento, e ha integrato Gemini in Classroom gratuitamente in Google Workspace for Education. Con oltre 30 nuove funzionalità, gli insegnanti possono pianificare corsi, generare contenuti e risorse interattive in modo più agile.

Il progetto coinvolge numerose università mondiali, con l’obiettivo di affiancare docenti e studenti nell’adozione consapevole di Gemini e NotebookLM. L’idea è favorire personalizzazione didattica, efficienza nella gestione del tempo e alfabetizzazione all’intelligenza artificiale. Così facendo, gli strumenti AI diventano non solo un supporto, ma parte integrante della formazione, stimolando creatività, curiosità e capacità di risolvere problemi complessi.