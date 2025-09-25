Contaminazione da metalli pesanti: nuove evidenze dalle verdure urbane

E Boahen, esperto di salute ambientale, si è chiesto quanto siano inquinati gli ortaggi coltivati a pochi metri dall’autostrada Accra Tema in Ghana. Lo studio è stato pubblicato online su springer.com, approfondisce diverse questioni su questo argomento. Prima di tutto, cosa rischiano i consumatori e quanto conoscono gli agricoltori i contaminanti da smog e industriali?

L’autostrada Accra-Tema è un arteria vitale per i trasporti in Ghana. Accra è la capitale, Tema invece è un’importante città portuale. Sicuramente, non è una situazione unica al mondo, dove convivono campi coltivati con traffico e smog ad alti livelli. Metalli pesanti come piombo, cadmio, arsenico contaminano frutta e ortaggi.

I contaminanti citati provocano cancro, forme di malattie mentali, polmonari, scheletrico muscolari. I metalli pesanti possono penetrare nel terreno, colpire le piante attraverso emissioni dirette dello smog, di scarichi industriali e deposizioni atmosferiche. Le piante assorbo per bioaccumulo e gli effetti sulla salute pubblica sono notevoli. Ne risentono soprattutto bambini/e e donne in attesa.

Metalli pesanti negli ortaggi: donne in gravidanza e bambini sono i consumatori più vulnerabili ai rischi

Gli agricoltori sono spinti dalla necessità di sopravvivere, la vicinanza di due centri urbani importanti che chiedono molti prodotti agricoli, li spinge a coltivare senza considerare la salubrità del posto. Buona parte dei coltivatori intervistati, non è consapevole dei rischi che comporta il consumo di ortaggi contaminati da metalli pesanti. Allo stesso tempo, i consumatori sono ignari dei rischi che corrono consumando frutta e verdura, sì fresca al mercato o supermercato, ma inquinata.

Quanto finora affrontato, porta a dover richiamare l’attenzione politica locale e nazionale, della grande e piccola distribuzione, degli agricoltori stessi. Dalla discussione su pratiche agricole sicure e consapevolezza bisogna giungere alla scrittura di linee guida di sviluppo sulla sicurezza agricola, con anche controlli e leggi da rispettare. Boahen ha condotto una ricerca importante e innovativa, raccogliendo campioni di terreno e vegetali lungo l’autostrada. Uno studio che vuole responsabilizzare gli agricoltori ma anche promuovere un più attento sviluppo urbano.