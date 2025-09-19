Impollinatori in volo sul Mare del Nord: cosa ci raccontano i sirfidi

I sirfidi sono insetti volatili che hanno i colori di api e vespe, la forma tozza delle mosche. In effetti, appartengono al gruppo dei ditteri. Sono insetti impollinatori ma anche migratori, si muovono tra giugno e luglio seguendo le correnti. Su di loro è stato pubblicato uno studio su Journal of Animal Ecology. I ricercatori dell’Università di Exeter hanno scoperto che possono raccogliere il polline da un paese, attraversare un intero oceano o mare, per trasportarlo in un altro paese. Il luogo di questa scoperta è il Mare del Nord, su una piattaforma petrolifera.

Le piattaforme petrolifere non hanno piante che interessano gli insetti, tuttavia la loro presenza in pieno mare può essere importante, ad esempio per riposarsi o appoggiarsi. La piattaforma in questione si trova in Britannia, a 200 chilometri dalla costa scozzese. Lì, i ricercatori hanno studiato 121 sirfidi della marmellata. Il polline è stato trovato sul 92%degli insetti analizzati. Da dove hanno preso questo polline se nei dintorni non ci sono isole, coste e piante? Sicuramente da un posto lontano, significa che i sirfidi prendono il polline da una parte e lo possono trasportare a centinaia di chilometri.

I sirfidi della marmellata trasportano polline proveniente da 14 piante agricole diverse, in più contrastano parassiti della frutta come gli afidi

Visto che l’impollinazione è un fattore importante per la biodiversità, la crescita di nuove piante e la sopravvivenza dei sirfidi stessi e altri impollinatori, questa scoperta rende le mosche o api della marmellata interessanti. I sirfidi studiati avevano tracce di polline di 14 specie vegetali diverse, colture comuni nell’agricoltura.

Toby Doyle, del Center for Ecology and Conservation del Penryn Campus di Exeter (Cornovaglia), ha affermato: “Analizzando i campioni di polline e i modelli del vento , stimiamo che molti dei sirfidi provenissero da luoghi come i Paesi Bassi, la Germania settentrionale e la Danimarca, distanti oltre 500 km. I tipi di polline più comuni erano quelli dell’ortica comune, del sambuco nero e della olmaria, ma trasportavano anche polline di colture come ortaggi, legumi, cereali, noci e frutta“.

La Dott.ssa Eva Jimenez-Guri, Center for Ecology and Conservation, ha detto: “Volando in tutta Europa, dalle isole settentrionali e dalla Norvegia alla Spagna e al Portogallo, questi sirfidi migratori stanno probabilmente apportando una serie di benefici vitali sia agli esseri umani che alla biodiversità vegetale. Oltre a essere utili impollinatori, i sirfidi della marmellata sono anche dei naturali controllori dei parassiti: mangiano le loro prede, tra cui gli afidi, contribuendo a ridurre i danni alle colture“.