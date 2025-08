Una scoperta da laboratorio può cambiare il destino degli impollinatori

Ci sono in rete tantissimi video e documentari dedicati ai bombi in agricoltura e nella floricoltura. Quella importante anche per la produzione di profumi, shampoo e altri prodotti beauty o farmaceutici. I bombi sono i secondi impollinatori più importanti dopo le api, anzi sono famosi perché meno aggressivi.

Anche loro sono minacciati dal cambiamento climatico o da malattie e parassiti che li colpiscono. I ricercatori puntano sul callunene per salvarli, dall’Università di chimica e tecnologia di Praga, arriva la possibilità di sintetizzarlo in laboratorio. È una sostanza naturale che i bombi assumono grazie a foglie di edera. I bombi così si proteggono da un parassita intestinale letale.

Il team di Praga ha scoperto che trasformandolo in una miscela 50/50 può salvaguardare intere colonie di bombi. Gli agricoltori li utilizzano anche nelle serre per favorire la crescita di piante e fiori. Il callunene è in grado di proteggere gli insetti impollinatori anche da altri parassiti. In particolare, il Crithidia che è un protozoo che provoca la fame perché compromette la naturale capacità dei bombi di trovare il nettare. Queste scoperte, importanti per intere filiere agricole sono state pubblicate sul Journal of Natural Products.