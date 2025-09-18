Samsung sta portando la pubblicità perfino sui frigoriferi

Samsung ha iniziato a distribuire negli Stati Uniti un controverso aggiornamento software per i suoi frigoriferi intelligenti della linea Family Hub, introducendo per la prima volta pubblicità e promozioni commerciali sui display dei dispositivi. La decisione rappresenta una clamorosa inversione di rotta rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall’azienda coreana solo pochi mesi fa, quando aveva assicurato a The Verge di non avere “alcun piano” per implementare annunci pubblicitari sui propri elettrodomestici smart.

Un programma pilota

Samsung ha definito l’iniziativa come un “programma pilota” destinato, secondo quanto dichiarato ufficialmente, a “rafforzare il valore” per i proprietari di frigoriferi intelligenti del marchio. L’aggiornamento software viene distribuito attraverso la rete e include nuovi termini di servizio e informativa sulla privacy che gli utenti dovranno accettare per continuare a utilizzare tutte le funzionalità del dispositivo.

Le pubblicità appariranno specificamente sulla Cover Screen, ovvero la schermata che si attiva quando il display del Family Hub rimane inattivo per un determinato periodo. Samsung ha precisato che gli annunci non saranno visibili quando la Cover Screen mostra la modalità Arte o gli album fotografici personali, e che gli utenti potranno respingere le singole pubblicità, evitando che ricompaiano durante l’intera durata della campagna pubblicitaria.

La strategia “schermi ovunque”

L’introduzione di pubblicità sui frigoriferi Family Hub non rappresenta una novità assoluta nella strategia commerciale di Samsung, che già dieci anni fa aveva iniziato a inserire annunci pubblicitari nelle sue smart TV. Questa mossa si inserisce perfettamente nell’iniziativa “screens everywhere” (schermi ovunque) che il colosso coreano ha abbracciato per i suoi elettrodomestici domestici, trasformando ogni superficie digitale in una potenziale piattaforma pubblicitaria.

La notizia ha scatenato reazioni di incredulità e critica sui social media, in particolare su Reddit, dove gli utenti hanno espresso frustrazione per quello che percepiscono come un tradimento delle aspettative. Molti acquirenti avevano investito cifre considerevoli in questi frigoriferi premium proprio confidando nelle dichiarazioni precedenti dell’azienda, che escludevano categoricamente l’inserimento di contenuti pubblicitari. Come avrebbe risposto Darth Vader: i termini dell’accordo sono cambiati, pregate che non cambino ancora.