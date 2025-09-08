iPhone 17, la vera rivoluzione è nelle batterie? Cosa dicono gli ultimi rumor
iPhone 17: leak cinesi rivelano batterie potenziate. Pro Max primo iPhone oltre 5000 mAh, Pro con +18,7% capacità
A poche ore dall’evento Apple “Awe Dropping”, emergono i dettagli definitivi sulle capacità delle batterie della gamma iPhone 17. Documenti regolatori cinesi confermano che tutti i modelli della nuova serie beneficeranno di batterie più capienti rispetto ai predecessori iPhone 16, con il Pro Max che diventerà il primo iPhone a superare la soglia psicologica dei 5000 mAh. Il miglioramento più significativo riguarderà l’iPhone 17 Pro, con un incremento del 18,7% della capacità.
Finalmente batterie da ‘Pro’
L’iPhone 17 Pro passerà dai 3582 mAh dell’attuale 16 Pro a 4252 mAh, guadagnando 670 mAh di capacità aggiuntiva. Questo incremento sostanziale dovrebbe tradursi in circa tre ore extra di autonomia secondo le stime basate sui precedenti miglioramenti generazionali. Il salto è particolarmente significativo considerando che il passaggio dall’iPhone 15 Pro al 16 Pro, con soli 300 mAh in più, aveva già garantito due ore aggiuntive di riproduzione video in streaming.
Il modello Pro Max raggiungerà i 5088 mAh, un aumento dell’8,6% rispetto ai 4685 mAh dell’iPhone 16 Pro Max. Questo traguardo storico posiziona l’iPhone nella stessa categoria degli smartphone Android di fascia alta, ma con il vantaggio dell’efficienza energetica superiore del sistema iOS e dei chip Apple Silicon. L’incremento di circa 400 mAh dovrebbe garantire fino a quattro ore aggiuntive di utilizzo quotidiano, rendendo potenzialmente il 17 Pro Max il nuovo re dell’autonomia nel mercato smartphone.
Varianti eSIM
Una novità interessante riguarda la differenziazione tra modelli con slot SIM fisico e varianti eSIM-only. Per la prima volta, le versioni equipaggiate esclusivamente con eSIM beneficeranno di batterie leggermente più capienti, grazie allo spazio recuperato dall’eliminazione del cassetto SIM. Apple prevede di lanciare modelli eSIM-only negli Stati Uniti, Europa e altri mercati, mantenendo gli slot fisici solo in alcune regioni come la Cina per conformità normative locali.
Le capacità finali per i modelli eSIM saranno: iPhone 17 base 3692 mAh, iPhone 17 Pro 4252 mAh, iPhone 17 Pro Max 5088 mAh e iPhone 17 Air 3149 mAh. Quest’ultimo rappresenta un compromesso interessante: nonostante la forma ultra-sottile limiti la capacità al 17% in meno rispetto al modello base, i 3149 mAh risultano comunque superiori alle speculazioni iniziali che ipotizzavano valori inferiori ai 3000 mAh.
L’efficienza energetica dovrebbe inoltre migliorare grazie ai nuovi chip A19 e A19 Pro, realizzati con il processo N3P di TSMC, più avanzato rispetto al N3E utilizzato per i processori A18 della serie iPhone 16.