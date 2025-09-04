La nuova Morte Nera è il set LEGO più costoso di sempre: sfiora i 1000€

Il mondo dei mattoncini si prepara a vivere un momento senza precedenti. LEGO ha annunciato ufficialmente quello che diventerà il set più costoso nella storia dell’azienda danese: una maestosa riproduzione della Morte Nera di Star Wars dal prezzo di 999,99 euro. Un traguardo che segna definitivamente l’evoluzione del brand da semplice giocattolo per bambini a sofisticato oggetto da collezione per appassionati adulti.

Un diorama che taglia la Morte Nera in due

La nuova Death Star Ultimate Collector Series rompe completamente con le tradizioni precedenti, abbandonando la classica forma sferica per abbracciare un design a diorama verticale. Questa scelta progettuale trasforma il modello in una sorta di “casa delle bambole spaziale” dove ogni ambiente della stazione da battaglia imperiale risulta perfettamente visibile e accessibile.

Le dimensioni impressionano: 52,3 centimetri di altezza, 48 centimetri di larghezza e 38,3 centimetri di profondità creano una presenza scenica dominante in qualsiasi ambiente domestico. La struttura a sezione permette di ammirare contemporaneamente tutti i compartimenti iconici, dalla sala del trono dell’Imperatore fino al famigerato compattatore di rifiuti, passando per il ponte di comando e i corridoi dove si snodano le epiche battaglie tra Jedi e Sith.

38 Personaggi per infinite storie

Il vero tesoro nascosto di questo set risiede nell’incredibile popolazione di personaggi inclusa. Con 38 minifigure, la Death Star stabilisce un nuovo record assoluto per quantità di personaggi in un singolo prodotto LEGO, superando qualsiasi precedente realizzazione dell’azienda.

Questa ricchezza di contenuti permette di ricreare fedelmente ogni sequenza memorabile della saga originale, dai duelli con spade laser alle fughe rocambolesche attraverso i labirinti della fortezza spaziale.

La varietà dei personaggi soddisfa ogni sfumatura narrativa: multiple versioni di Luke Skywalker e Han Solo consentono di rappresentare la loro evoluzione attraverso i film, mentre figure rare come Galen Erso e il Direttore Krennic aggiungono profondità alla collezione. Non manca nemmeno uno Stormtrooper rilassato nella vasca idromassaggio, che strizza l’occhio al primo videogioco di Lego Star Wars.

La UCS Death Star 2025 sarà disponibile a partire dal 1 ottobre per gli iscritti a LEGO Insider e a partire dal 5 ottobre per tutti gli altri. In omaggio, fino ad esaurimento scorte, i fan otterranno anche un piccolo caccia TIE da attaccare all’hangar della Morte Nera.