Il collo come specchio della salute: ecco cosa sta emergendo

I medici aggiungono un terzo parametro importante nel valutare lo stato di salute di un paziente. All’indice di massa corporea (BMI) e al rapporto vita-fianchi, si aggiunge anche la circonferenza del collo. Questo nuovo parametro è stato studiato da poco da un team di ricerca.

Il collo è una parte importante del corpo, a lui sono collegati capacità di equilibrio, controllo, salute della schiena e delle spalle, qualità della camminata, stato di salute delle braccia e della testa. Presto, quando si andrà da un medico, un nutrizionista o altri specialisti interessati a peso e altezza, si aggiungerà alla misurazione della vita, della circonferenza braccio e gambe anche quella del collo.

Le persone con il collo più grande rispetto alle dimensioni del corpo hanno un rischio maggiore su alcune gravi patologie. Il motivo, dicono i ricercatori, è dovuto al grasso distribuito, soprattutto nella parte superiore del corpo. Da quest’area, gli acidi grassi vengono rilasciati con maggiore facilità nel sangue. Interferiscono così con il colesterolo, la glicemia e il ritmo cardiaco.

La circonferenza del collo utile per curare le apnee notturne e prevedere diabete e malattie coronariche

La circonferenza del collo sarà quindi utile a misurare il grasso viscerale, quello nocivo che avvolge gli organi. Si arriva così a definire le persone con colli più spessi ad incidenza maggiore per le malattie cardiovascolari. In particolare, ipertensione, fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca.

Alla circonferenza del collo sono legate anche altre malattie, quella delle arterie (coronariche), il diabete di tipo 2 o gestazionale. È stata scoperta anche una correlazione con i disturbi del sonno. Elemento che già si osservava prima considerando il collo importante per la salute di schiena e spalle. Il collo spesso si collega all’apnea notturna ostruttiva. Quella che crea il problema del russare durante la notte. Chi ne soffre però deve anche affrontare i risvegli continui dovuti al respiro che si interrompe e poi riprende.

Anche la stanchezza diurna causata dai problemi respiratori notturni può incidere sul sistema cardiovascolare, su tiroide e metabolismo. I ricercatori hanno anche calcolato delle circonferenze di collo più a rischio. Per gli uomini, sono da tenere sotto osservazione 43 cm o più di misurazione della circonferenza collo. Per le donne, la soglia è minore: 35,5 cm o più.