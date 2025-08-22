Un nuovo studio rivela dove gli alberi fanno davvero la differenza

Uno studio pubblicato su npj Climate and Atmospheric Science, ha scoperto che gli alberi hanno un forte impatto positivo sul clima, dato che assorbono anidride carbonica. Anche se bisogna sottolineare come gli effetti sulla temperatura non correlati al carbonio cambiavano in maniera radicale a seconda della regione.

“Il nostro studio ha rilevato un maggiore effetto rinfrescante piantando alberi in regioni calde e umide, dove crescono tutto l’anno. Gli alberi tropicali non solo assorbono anidride carbonica dall’aria, ma si raffreddano anche rilasciando vapore acqueo. Non è che piantare altrove non aiuti, anzi, ma i tropici offrono i maggiori rendimenti per albero”, ha detto il primo autore dello studio e studente laureato UCR James Gomez.

Gli alberi sono alleati straordinari per il clima: ecco i dettagli dello studio

I risultati emersi dallo studio confermano quanto detto in uno studio precedente che mostra come piantare gli alberi raffredda la superficie del pianeta. Il nuovo studio mette in evidenza la volontà di comprendere al meglio gli effetti fisici della piantagione di alberi. Le radici degli alberi assorbono l’acqua del terreno, la quale poi passa attraverso il tronco e le foglie.

Quando i pori nelle foglie si aprono, l’albero può assumere anidride carbonica per la fotosintesi e una parte dell’acqua evapora nell’aria. Tale processo di fatto raffredda l’aria sulla superficie terrestre, oltre a raffreddare l’albero stesso. Gli alberi possono inoltre ridurre significativamente la quantità di luce solare che arriva sulla superficie terrestre. Emettono vapore acqueo e l’aria diventa più umida, di conseguenza aumentano le nuvole e il vapore acqueo stesso è in grado di assorbire parte della luce solare.

I ricercatori hanno pure scoperto che, in certi casi, gli alberi sono in grado di avere un effetto antincendio. ”Nelle savane tropicali e in altri luoghi del mondo, gli alberi sono molto più resistenti al fuoco delle erbe”, ha detto Gomez. Attenzione però, lo studio ha rilevato che in alcune zone del Canada e del nord-est degli Stati Uniti, alcuni alberi potrebbero causare più incendi e hanno una limitata capacità di raffreddamento, dato che assorbono troppo sole.