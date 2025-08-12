Un nuovo test da 200 dollari rivoluziona la prevenzione cardiovascolare nei pazienti diabetici

Si sta sviluppando un nuovo esame del sangue per diabetici, costerà 200 dollari e sarà in grado di individuare il rischio cardiaco. Una delle conseguenze del diabete è proprio quella di sviluppare anche malattie cardiovascolari. Ci sono soggetti ad alto rischio e altri meno, il nuovo esame è indicato per i primi pazienti.

Sarà in grado di fare uno screening personalizzato e complesso della malattia. Il diabete, infatti, è diverso da persona a persona, così come le conseguenze che comporta. Il nuovo esame del sangue si basa sulla metilazione del DNA, già utilizzata nelle diagnosi e analisi del cancro. Un metodo epigenetico, ovvero attento agli aspetti genetici e anche ereditabili.

Nel nuovo studio, pubblicato su Cell Reports Medicine, hanno identificato dei biomarcatori epigenetici per predire eventi macro vascolari nei pazienti con diabete T2 e di recente diagnosi. I ricercatori hanno coinvolto 752 persone con diabete di tipo 2 appena diagnosticato. Hanno poi identificato i biomarcatori epigenetici nel sangue capaci di predire eventi cardiovascolari maggiori futuri, sigla ME.

Nuovo test del sangue basato sulla metilazione del DNA: il più efficace nel valutare le differenze individuali tra pazienti con diabete

Analizzando oltre 853.000 siti di metilazione del DNA, i ricercatori hanno sviluppato un punteggio di rischio (MRS) basato su 87 siti. Si sono previsti casi ME con un’accuratezza (AUC) di 0,81 superiore ai soli fattori clinici, 0,69. La combinazione MRS + fattori clinici ha raggiunto poi lo 0,84 di AUC, superando punteggi di rischio tradizionali.

Come scrivevamo all’inizio, il diabete cambia di persona in persona, così come i rischi che comporta. La ricerca ha identificato e validato un biomarcatore epigenetico capace di considerare questa varietà partendo da un’analisi genetica del sangue. Tale profondità porta il costo del test a 200 dollari, e rientrerà nelle analisi di screening dedicate alla popolazione ad alto rischio.

Lo studio, però, non è finito, questa variabilità della malattia e dell’esame del sangue scoperto, va applicato e validato sudiverse etnie. Considerando, inoltre, informazioni come dieta, attività fisica, farmaci in grado di influenzare la metilazione del DNA.