OpenAI ha annunciato che ChatGPT mostrerà avvisi gentili quando una conversazione si prolunga, invitando l’utente a prendersi una pausa prima di proseguire. La funzione, che comparirà come un pop-up da confermare, rientra in un piano più ampio per mitigare l’eccesso di utilizzo e correggere derive da “assistente compiacente”, con aggiornamenti mirati anche alle situazioni emotivamente delicate e alle decisioni personali ad alto impatto.

Come funzionano i nuovi avvisi

I promemoria di pausa arriveranno durante sessioni particolarmente lunghe e saranno calibrati per risultare naturali, senza interrompere bruscamente il flusso della chat. L’idea è spostare l’attenzione dal tempo trascorso nell’app al raggiungimento dell’obiettivo che ha portato l’utente a interagire con l’assistente. OpenAI ha anche anticipato una modifica comportamentale in quelle che l’azienda definisce “high-stakes personal decisions”: quando un utente chiederà indicazioni nette su scelte intime, l’assistente non offrirà una risposta secca ma guiderà il ragionamento, proponendo domande, pesando pro e contro e suggerendo risorse autorevoli dove opportuno. La società ha riconosciuto che in passato alcuni aggiornamenti avevano reso ChatGPT eccessivamente accondiscendente, e sta intervenendo per evitare che incoraggi percorsi fuorvianti o dipendenza psicologica dallo strumento.

Perché OpenAI interviene ora

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi in cui gli utenti hanno cercato nell’AI un confronto su temi emotivi o di natura media, con il rischio che risposte assertive o sbilanciate peggiorino stati d’ansia o alimentino convinzioni errate. OpenAI afferma di lavorare con esperti per migliorare il riconoscimento di segnali di disagio mentale e instradare verso aiuti adeguati, mantenendo al contempo un approccio meno prescrittivo quando la posta in gioco è personale.

I promemoria per le pause svolgono una funzione semplice ma cruciale: introducono un ritmo, simile ai moniti che alcuni videogiochi mostrano dopo ore di gioco, che invita a recuperare distanza critica, verificare le informazioni ricevute e tornare alla conversazione con maggiore lucidità. Se l’implementazione sarà efficace, l’esperienza d’uso potrà diventare più consapevole e meno “a oltranza”, contenendo gli effetti collaterali della compiacenza algoritmica senza snaturare l’utilità di ChatGPT nelle attività quotidiane.