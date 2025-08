Xiaomi supera le 30.000 consegne in un mese: nuovo record per l’auto elettrica cinese

Xiaomi ha stabilito un record importante di vendita di auto nel mese di luglio 2025. La società ha scritto su Weibo (social media cinese) di aver consegnato più di 30.000 modelli. Un record importante perché conferma il successo anche con l’ultimo prodotto, il SUV Xiaomi YU7. Le consegne di quest’auto tra l’elegante, lo sportivo e il cittadino sono iniziate il 6 luglio. Il successo di luglio è dovuto anche ai pre-order. La nuova auto è stata acquistata e scelta prima del lancio effettivo sul mercato.

Le auto vendute a giugno da Xiaomi, sono state 25.000. Nel mese di luglio il numero è cresciuto del 20%. Un mese importante, per crescere Xiaomi ha aumentato i negozi per la vendita al dettaglio e i centri di assistenza. Il successo commerciale è stato supportato da servizi dedicati all’automobile e optional. Vediamo qualche dato più preciso: i nuovi negozi aperti a luglio sono 18. Il numero totali di sedi sono 352, con copertura per 97 città cinesi.

Come sarà il mese di agosto per Xiaomi? Da Pechino previste altre 350.000 auto nuove più negozi e centri assistenza

Aspettiamo i numeri sulle vendite di agosto, perché in altre città la società vuole aprire altre 18 negozi. I centri di assistenza aperti a luglio sono 181 in 106 città. E anche questo numero potrebbe crescere tra agosto e settembre.

Come tutti i colossi asiatici, Xiaomi punta ad una struttura produttiva e commerciale ampia. Cresce e si consolida espandendosi. Soltanto a Pechino, si è aggiudicata nel mese di giugno un terreno da 485.000 metri quadrati, destinati a produrre solo per il 2025, 450.000 nuove automobili.

Xiaomi, anche per non deludere le borse finanziarie, vuole arrivare a produrre 350.000 veicoli in un anno. Questo numero per il 2025 è stato superato. Un successo già ottenuto nel 2024, con l’inizio delle vendite del primo veicolo elettrico il 3 aprile e 100.000 prime unità vendute e consegnate il 18 novembre. Parliamo del primo veicolo prodotto da un big dell’elettronica, per questo ha incuriosito subito gli investitori.