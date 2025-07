Home Depot ha messo in vendita un animatronic a tema Halloween che si controlla da smartphone

Siamo solo a luglio, ma per la nota catena statunitense Home Depot è già tempo di Halloween. La celebre catena americana di fai-da-te ha aperto ufficialmente la stagione più spettrale dell’anno con l’annuncio della sua nuova collezione di decorazioni, capitanata da una figura ormai diventata virale: Skelly, lo scheletro gigante che ha conquistato TikTok. Il nuovo protagonista si chiama Ultra Skelly, e non punta sull’altezza bensì sulla tecnologia: animatronica, luci e controllo da app per spaventare con stile.

Skelly diventa smart

A differenza dell’originale, alto 3,6 metri, Ultra Skelly misura “solo” 2 metri, ma compensa con una serie di funzionalità digitali pensate per il massimo effetto scenico. L’app ufficiale permette di controllare movimenti del busto, della testa e delle braccia, scegliere 18 diversi effetti per gli occhi a LED e registrare messaggi vocali fino a 30 secondi, con tanto di alterazione della voce. È anche possibile parlare in diretta attraverso lo scheletro, trasformandolo in un vero e proprio speaker animato per la notte di Halloween.

Le dita sono snodabili, seppur non motorizzate, mentre petto e bocca si illuminano, aumentando l’effetto inquietante. Il montaggio richiede circa 45 minuti, secondo Home Depot, ed è pensato per essere alla portata anche dei meno esperti. Il prezzo? 279 dollari: meno del fratello maggiore da 12 piedi, che quest’anno tornerà a 299 dollari e sarà accompagnato da una vera “famiglia horror”.

Il franchise Skelly si allarga

Accanto al ritorno del classico Skelly, Home Depot presenta anche una linea di compagni scheletrici: Skelly’s Dog da 2,1 metri (199$), Skelly’s Sitting Dog da 1,5 metri (249$) e Skelly’s Cat da 1,5 metri (199$). Tutti dotati di pose realistiche, luci e dettagli pensati per creare un’atmosfera da film horror nel proprio cortile.

La vendita ufficiale della collezione inizierà il 4 agosto sul sito web di Home Depot. Sfortunatamente, è un’esclusiva del mercato statunitense. Considerato il successo virale delle scorse edizioni (Skelly era andato sold out in poche ore) gli appassionati farebbero bene a impostare un promemoria. Perché il nuovo Ultra Skelly, con la sua voce modulabile e lo sguardo luminoso, rischia di diventare la star più inquietante dell’autunno 2025.