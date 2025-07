YouTube userà l’AI per determinare l’età degli utenti

YouTube ha annunciato l’introduzione, a partire da questa settimana, di un nuovo sistema di stima dell’età basata sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è identificare in modo più efficace i minori tra gli utenti, anche quando questi inseriscono un’età falsa al momento dell’iscrizione. La piattaforma di Google punta così a rafforzare le misure di tutela già esistenti.

Protezioni attivate di default

Finora, le funzionalità protettive per adolescenti erano applicate solo agli utenti che si dichiaravano under 18. Queste includono una pluralità di misure: tra le altre, se l’utente è under 18 YouTube prevede la disattivazione della pubblicità personalizzata, la limitazione della visione ripetuta di contenuti legati all’immagine corporea e strumenti di benessere digitale.

Ma con il nuovo sistema, YouTube potrà applicare automaticamente queste restrizioni a chi risulta minorenne sulla base di diversi fattori, tra cui l’analisi del comportamento dell’utente effettuata da un algoritmo di cui non conosciamo ancora il funzionamento. La tecnologia, alimentata da modelli di machine learning, analizzerà dati come l’attività sulla piattaforma, il tipo di contenuti visti e l’età apparente dell’account. Chi verrà erroneamente classificato come minorenne potrà verificare la propria età tramite documento d’identità, carta di credito o selfie. I test partiranno negli USA e inizialmente saranno limitati ad un piccolo gruppo di tester selezionati a caso.

Così i regolatori vogliono cambiare il web

La mossa di YouTube arriva in un contesto in cui i regolatori sono sempre più attenti alla tutela dei minori sui social e sempre più inclini ad approvare strumenti, anche invasivi, per autenticare l’effettiva età degli utenti. Oltre al Regno Unito, che ha appena iniziato ad applicare il suo Online Safety Act (provocando un’impennata del download di VPN), più di una dozzina di stati americani hanno proposto o approvato leggi che impongono verifiche dell’età o il consenso dei genitori per l’uso dei social da parte dei minori. Anche l’Unione Europea sta procedendo a passo spedito verso questa direzione.

Dal 2015, anno del lancio di YouTube Kids, la piattaforma ha progressivamente introdotto strumenti per la gestione dell’esperienza dei più giovani, come gli account supervisionati del 2024. La nuova tecnologia di riconoscimento automatico si inserisce in questa linea.