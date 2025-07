Oro dal mercurio? Il piano ambizioso di una startup affascina gli scienziati

I fondatori trentenni di una start-up vogliono trasformare il mercurio in oro, sfruttando i neutroni ad alta energia prodotti nei reattori a fusioni. Al Financial Times, il dott. Ahmed Diallo, fisico del plasma nel Dipartimento di Energia del Princeton, ha definito l’idea strabiliante. “Sulla carta sembra fantastico e finora tutti quelli con cui ho parlato sono rimasti incuriositi ed entusiasti“.

La start-up ingegneristica si chiama Marathon Fusion, i giovani ingegneri hanno disegnato il progetto per un articolo scientifico che ancora deve essere sottoposto a peer review. In sostanza, non sono i primi scienziati nella storia ad aver espresso il desiderio di voler creare l’oro o altre pietre preziose da materiali comuni. Qui, però, si fa qualcosa in più, si studia una reazione di fusione nucleare molto simile a quella interna al Sole, per questo si parla di pseudoscienza perché potrebbe essere un piano difficile da applicare.

Il progetto di trasformare il mercurio in oro tramite la fusione nucleare nasce da un ex ingegnere di SpaceX

Un isotopo mercurio 198, spiegano gli esperti, può essere bombardato all’interno di un reattore a fusione. Ne nascerebbe un altro tipo di mercurio, il 197, che in pochi giorni assumerebbe la forma naturale dell’oro. Tutto parte da un meccanismo all’interno dei reattori a fusioni. In genere, trasformano il deuterio e il trizio, due isotopi dell’idrogeno. Reazioni che liberano grandi quantità di energia. Secondo gli ingegneri, può essere impiegata per altri scopi, appunto la formazione di oro puro.

I neutroni vengono catturati dentro una coperta di riproduzione, è all’interno di questo spazio e questo tipo di fusione che Marathon vuole introdurre una piccola quantità di mercurio e compiere la magia. Al centro del progetto, c’è Adam Rutkowski responsabile tecnico della start-up ma anche ex ingegnere di SpaceX.

Vuole arrivare, insieme all’altro co-fondatore di Marathon, Kyle Schiller, a produrre almeno 5000 chilogrammi di oro all’anno. Inoltre, vuole ottenere una valutazione sul mercato ottimale, considerando il valore dei metalli preziosi oggi, e una produzione pulita sfruttando correttamente un processo di fusione nucleare.