Google batte i leaker: svelato il design ufficiale del Pixel 10

A meno di un mese dall’evento di lancio, Google mostra già sul proprio sito il design ufficiale di Pixel 10. Un breve video conferma quanto trapelato in rete: per la prima volta nel modello base compare una terza fotocamera posteriore, presumibilmente un teleobiettivo, mentre il family feeling con Pixel 9 resta evidente. La finitura grigio‑azzurra esibita nel filmato dona un tocco elegante a un corpo che mantiene la tipica barra orizzontale a tutta larghezza.

Terza fotocamera e continuità di design

Il cambiamento più vistoso è l’arrivo del sensore aggiuntivo, indizio che la linea Pixel punta a colmare il gap con i modelli Pro sul versante zoom ottico. Per il resto, bordi arrotondati, vetro e alluminio si confermano, così come lo schermo piatto con cornici sottili. Google non ha rivelato specifiche tecniche, ma secondo le indiscrezioni il nuovo Tensor G5 dovrebbe garantire miglioramenti in efficienza energetica e prestazioni AI on‑device, mentre la batteria potrebbe sfiorare i 5 000 mAh, avvicinandosi ai top di gamma concorrenti.

Road‑map verso il 20 agosto

L’anteprima ricalca la strategia di comunicazione adottata l’anno scorso con Pixel 9 Pro e genera aspettativa su funzionalità come la fotografia computazionale potenziata e il supporto software pluriennale. Il keynote del 20 agosto chiarirà prezzo di listino, configurazioni di memoria e disponibilità per il mercato italiano, ma l’uscita anticipata del video consente a Google di guidare il racconto prima dei leak più sostanziosi. Resta da vedere se il rinnovato comparto fotografico basterà a differenziare Pixel 10 in un mercato premium dominato da iPhone e Galaxy, ora che la soglia dei 1 000 euro pare lo standard per qualsiasi flagship.