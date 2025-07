Fauna selvatica: arriva un avvertimento sull’alimentazione degli animali

Alcuni studiosi dell’Università californiana di San Diego hanno condotto uno studio che potrebbe offrire dei nuovi punti di svolta sotto il profilo relativo alle interazioni sociali tra uomo e animale. Relazionarsi con la fauna selvatica non è mai così facile, ma in alcune circostanze i rischi potrebbero aumentare e tutto questo essere enfatizzato da elementi che rimandano dal tipo di alimentazione offerta alla fauna stessa.

A coadiuvare questo studio il professore Shermin de Silva, il quale ha concentrato la sua attenzione sugli elefanti asiatici che purtroppo risultano essere in via di estinzione. Questi animali vivono in contesti che non si sposano alla perfezione alle loro necessità e questo elemento ha fatto sì che si sviluppasse una sorta di regressione soprattutto nella relazione tra le specie animali e umane. Lo studio è stato poi pubblicato sulla rivista Ecological Solutions and Evidence e ha preso come spunto le dinamiche relazionali che insorgono a seguito di un adattamento non ottimale da parte di questi animali.

L’alimentazione degli animali influenza le dinamiche relazionali?

L’esperimento è riuscito a dimostrare come ricevere costantemente attenzioni dagli esseri umani, anche e soprattutto in termini di cibo, vada ad influenzare gli animali sul profilo relazionale. Tutto questo ha comportato dei risvolti anche nel comportamento dell’animale in questione, facendo sì che l’elefante adottasse dei comportamenti più audaci verso la stessa specie, ma anche nei confronti dell’essere umano.

De Silva ha quindi deciso di prendere in esame la relazione tra elefanti e turisti nel contesto del Parco Nazionale di Udawalawe: questo ha dimostrato come gli stessi fossero attratti dagli alimenti zuccherini, tanto da sfondare le recinzioni per ottenerne sempre più.

Questo ha comportato l’uccisione di diverse persone che si trovavano lì in quel dato momento mentre alcuni elefanti, pur di mangiare, si sono nutriti di sostanze pericolose come ad esempio sacchetti di plastica. Per non parlare poi del rischio legato alla trasmissione di malattie che possono diffondersi tra le specie e che aumentano con la vicinanza e il contatto con questi animali.

Purtroppo, alle volte, gli uomini si dimenticano di avere a che fare con delle specie selvatiche e questo può comportare innumerevoli danni sia da una parte che dall’altra. Il cibo può quindi influenzare negativamente il comportamento di un animale di questo tipo e proprio per questo bisognerebbe stabilire dei divieti da rispettare in maniera scrupolosa e senza eccezioni.