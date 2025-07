Elmo vittima di hacker su X: post razzisti e offensivi sul profilo del celebre pupazzo

Il profilo X di Elmo, il popolare pupazzo rosso di Sesame Street, è stato violato nel fine settimana e trasformato in una piattaforma di odio e insulti. L’organizzazione Sesame Workshop sta ancora cercando di riprendere il pieno controllo dell’account.

Messaggi d’odio e riferimenti a Epstein

Fino a pochi giorni fa, l’account X di Elmo era conosciuto per i suoi messaggi positivi, empatici e spesso dedicati al benessere mentale. Ma nel weekend, i 650.000 follower del pupazzo hanno assistito a una trasformazione scioccante: una raffica di tweet razzisti, antisemiti e dal tono violentemente provocatorio è apparsa sulla sua bacheca. Tra i messaggi anche una volgare allusione a Jeffrey Epstein e un’accusa diretta al governo degli Stati Uniti affinché rivelasse maggiori informazioni sulla sua morte, facendo leva sul sospetto che non si sia trattato di un suicidio.

I post sono stati rapidamente cancellati, ma l’account di Elmo conserva ancora un link a un canale Telegram riconducibile all’autore della violazione. Sesame Workshop, l’organizzazione no profit che gestisce il marchio Sesame Street, ha confermato l’attacco: “Il profilo X di Elmo è stato compromesso da un hacker che ha pubblicato messaggi disgustosi, inclusi post antisemiti e razzisti. Stiamo lavorando per ristabilire il controllo completo dell’account”.

X ancora debole nella sicurezza dei profili VIP

La violazione ha sollevato nuove polemiche sulla gestione della sicurezza da parte di X, la piattaforma di proprietà di Elon Musk. Non è la prima volta che profili di alto profilo vengono compromessi: già lo scorso anno diversi parlamentari britannici e organizzazioni internazionali sono stati bersaglio di attacchi hacker, spesso finalizzati alla promozione di truffe legate alle criptovalute. Tuttavia, l’attacco a Elmo ha colpito in modo particolare per la sua carica simbolica: il personaggio, sempre presentato come un bambino di tre anni e mezzo, è da anni una figura chiave nella promozione del benessere emotivo tra i più piccoli. L’anno scorso, un suo tweet (“Elmo vuole un aggiornamento! Come state tutti?”) aveva fatto il giro del mondo, ricevendo persino una risposta dal presidente Joe Biden. X non ha rilasciato commenti ufficiali sull’incidente.