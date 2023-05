Jeffrey Epstein ricattava Bill Gates? Le rivelazioni del Wall Street Journal

Secondo un’indagine del WSJ, il criminale ed ex imprenditore Jeffrey Epstein avrebbe tentato di estorcere a Bill Gates il sostegno ad un suo fondo filantropico, dopo aver scoperto che il fondatore di Microsoft aveva una relazione extraconiugale con una giocatrice di bridge russa poco più che ventenne. Epstein, che è morto suicida in carcere dopo la sua condanna per traffico di esseri umani, avrebbe pagato alla ragazza un corso di programmazione, mandando poi la ricevuta per email a Gates. Si sarebbe trattato di una velata minaccia.

I rapporti tra Jeffrey Epstein e Bill Gates sono opachi e in passato hanno già causato numerose controversie. Si pensa che abbiano avuto un ruolo importante nella fine del suo matrimonio con Melinda. Il fatto che Epstein conoscesse delle informazioni compromettenti su Gates spiegherebbe come mai il miliardario si sia incontrato in almeno un paio di occasioni con il controverso imprenditore, anche a distanza di alcuni anni dalla sua prima condanna per reati legati alla pedofilia.

Secondo il WSJ, l’email sarebbe la prova del tentativo di estorsione di Epstein ai danni del fondatore di Microsoft. “L’importo della ricevuta di cui Epstein pretendeva il rimborso era assolutamente insignificante, considerato il tenore di vita di entrambi”, ha spiegato una fonte anonima al quotidiano americano. “Il tono del messaggio evidenzia che Epstein fosse a conoscenza della relazione e volesse usare quell’informazione come arma di ricatto”.

Una portavoce di Bill Gates ha liquidato sbrigativamente la questione, limitandosi ad affermare che non ha il miliardario non ha mai effettuato una transazione a beneficio di Epstein e che non sia mai esistito alcun “accordo finanziario” trai due.