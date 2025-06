La decisione della FDA potrebbe riscrivere il futuro dell’HIV

Lo scorso mercoledì, la Food and Drug Administration statunitense ha approvato l’iniezione semestrale di Gilead Sciences al fine di prevenire l’HIV. Questa decisione è stata vista come una vera e propria svolta nella lotta contro il virus dell’HIV che, come sappiamo, è sessualmente trasmissibile.

Da oltre un decennio esistono dei farmaci famosi per prevenire la trasmissione dell’HIV, conosciuti come profilassi pre-esposizione o PrEP. Questi però prevedono l’assunzione giornaliera di una pillola e sembra che in realtà non abbiano avuto un impatto significativo. Adesso questa nuova terapia potrebbe davvero rappresentare una svolta.

Una svolta storica nella lotta all’HIV: lenacapavir approvato con efficacia di oltre il 99,9%

A parlare nei giorni scorsi è stato il Presidente nonché amministratore delegato di Gilead, Daniel O’Day. La giornata in cui è stata approvata l’iniezione semestrale è stata definita da O’Day, come la “giornata storica nella decennale lotta contro l’HIV”. È stato dimostrato come il lenacapavir, conosciuto come Yeztugo, riduce il rischio di trasmissione dell’HIV di oltre il 99,9% negli adulti e negli adolescenti, rendendolo simile ad un potente vaccino.

L’azienda ha condotto due studi clinici molto grandi. Il primo ha coinvolto all’incirca 2.000 donne dell’Africa subsahariana, portando ad una riduzione del 100% delle infezioni e questo ha dimostrato la superiorità di questo farmaco alla pillola tradizionale che viene utilizzata da sempre. Il secondo studio ha invece coinvolto 2.000 uomini e individui di genere diverso e si sono registrate solo due infezioni, con un tasso di prevenzione del 99,9%.

Una vera svolta, dunque. Sono stati individuati, tra l’altro, soltanto pochissimi effetti collaterali, tra i quali mal di testa e nausea. Purtroppo però, questo farmaco ha un costo piuttosto elevato anche se Gilead non ha ancora reso noto il prezzo di Yeztugo.

Gli analisti hanno però stimato che il costo di lancio di questa iniezione negli Stati Uniti potrebbe raggiungere i 25.000 dollari all’anno. “Mi congratulo con Gilead e i partner statunitensi per aver promosso questa importante innovazione“, ha aggiunto Winnie Byanyima, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite.