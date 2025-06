Scoperto in Mongolia il “Principe Drago”: un antenato del leggendario T. rex

Un dinosauro di medie dimensioni è appena stato scoperto nella Mongolia e darà nuove indicazioni sull’evoluzione del mitico e temibile Tyrannosaurus Rex. La specie si chiama Khankhuuluu mongoliensis, ovvero “Principe drago” e darà nuove informazioni su come è nato uno dei predatori più incredibili della storia.

Come affermato da Reuters, Khankhuuluu mongoliensis visse circa 86 milioni di anni fa durante il periodo Cretaceo e anticipa il T-Rex di circa 20 milioni di anni. Il bipede era più piccolo rispetto al T. Rex, che poteva raggiungere una lunghezza di oltre 12,3 metri.

Principe Drago: un predatore agile e veloce

Il Khankhuuluu pare fosse un cacciatore agile e veloce, probabilmente cacciava creature più piccole. Il suo muso ospitava denti affilati e progettati per schiacciare le prede.

“Nel nome, volevamo catturare che Khankhuuluu era una piccola forma precoce che non si era evoluta in un re. Era ancora un principe”, ha detto la paleontologa Darla Zelenitsky dell’Università di Calgary, che è stata coautrice dello studio pubblicato sulla rivista Nature.

“Quello che è iniziato come la scoperta di una nuova specie è finito con noi che riscriveva la storia familiare dei tirannosauri”, ha detto Jared Voris, studente di dottorato dell’Università di Calgary e autore principale dello studio. Prima di questa scoperta, le relazioni tra le varie specie di tirannosauri erano poco comprese, con teorie concorrenti sulle loro forme ancestrali.

“La famiglia dei tirannosauri non ha seguito un percorso semplice in cui si è evoluto da piccole dimensioni nelle prime specie a dimensioni sempre più grandi nelle specie successive”, ha spiegato Zelenitsky.

Gli antenati dei tirannosauri hanno avuto origine in Asia e sono passati in Nord America circa 85 milioni di anni fa. Poi si sono evoluti in predatori giganti come il Tyrannosaurus Rex. In sostanza, il T-Rex ha dominato il Nord America occidentale fino all’estinzione di massa avvenuta 66 milioni di anni fa.