Dalle profondità dell’oceano allo spazio: ecco cosa possono insegnarci le megattere sugli alieni

Le megattere sono state viste per la prima volta mentre creavano anelli di bolle nell’acqua, mentre interagivano con gli essere umani. Questo ha portato alla conclusione che, probabilmente, potrebbero cercare di comunicare con noi.

Sappiamo infatti che le balene usano le bolle per cacciare e le usano anche quando competono per scortare le femmine. Producono gli anelli e li modificano in diversi modi. Uno studio, pubblicato su Marine Mammal Science, sostiene che potrebbero davvero cercare di comunicare con gli esseri umani utilizzando proprio le bolle.

Le megattere creano anelli di bolle per interagire con gli umani: ecco cosa dice lo studio

Le balene mostrano un comportamento amichevole nei confronti delle barche e degli umani. “Ora, simile a un segnale candidato, mostriamo che stanno soffiando anelli di bolle nella nostra direzione in un apparente tentativo di interagire giocosamente, osservare la nostra risposta e/o impegnarsi in qualche forma di comunicazione”, ha detto il coautore dello studio Fred Sharpe.

“Ora abbiamo localizzato una dozzina di balene provenienti da popolazioni di tutto il mondo, la maggior parte delle quali si è avvicinata volontariamente a barche e nuotatori che soffiano anelli di bolle durante questi episodi di comportamento curioso”, ha detto Jodi Frediani, un’altra autrice dello studio.

I ricercatori hanno analizzato 39 anelli realizzati da 11 individui. In molte di queste situazioni, durante il rilascio dell’anello, le megattere erano immobili o comunque si muovevano lentamente in avanti. Nella maggior parte dei casi, la balena che faceva l’anello era sola, quindi non comunicava con altre balene. “La generazione dell’anello durante gli incontri curiosi si aggiunge ai diversi comportamenti interspecie della megattera”, hanno scritto gli scienziati.

I risultati sono interessante anche perché, secondi i ricercatori, l’interazione con le megattere può dare modo di comunicare con gli alieni. “Sono necessarie ulteriori ricerche per studiare sistematicamente la produzione di anelli di bolle e accertare in quali condizioni vengono prodotti costantemente anelli di bolle”, hanno detto.