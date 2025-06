YouTube aumenterà la pubblicità per gli abbonati al piano Lite

Chi ha scelto YouTube Premium Lite per godersi i video senza interruzioni pubblicitarie, evitando però di pagare il prezzo pieno del piano completo, dovrà prepararsi a una novità non proprio gradita. A partire dal 30 giugno 2025, anche gli YouTube Shorts includeranno annunci pubblicitari per gli abbonati a Lite — almeno in alcune regioni, come la Germania e la Thailandia, dove la comunicazione è stata inviata ufficialmente da Google via email.

Le pubblicità anche per chi paga

Premium Lite è stato lanciato come una versione più economica di YouTube Premium, destinata a quegli utenti che magari già usano Spotify o Apple Music per la musica e non hanno bisogno dell’accesso a YouTube Music. Per una frazione del costo mensile, questo piano elimina quasi tutti gli annunci dai video standard, ma fin dall’inizio aveva alcune eccezioni: pubblicità nei contenuti musicali, nei video Shorts, e durante la ricerca o navigazione sulla piattaforma.

Tuttavia, quando il servizio è arrivato inizialmente in mercati come Germania, Australia e Thailandia, la comunicazione sulle limitazioni era incompleta. In particolare, gli Shorts non erano menzionati come spazi pubblicitari attivi, generando l’illusione che rientrassero nei contenuti “ad-free”. Ora che la piattaforma ha standardizzato le condizioni a livello globale, Google ha iniziato ad aggiornare gli utenti di questi Paesi per chiarire che anche gli Shorts ospiteranno pubblicità, come già accade da tempo negli Stati Uniti.

È importante notare che questa non è una modifica globale delle condizioni, ma piuttosto una formalizzazione di limiti già presenti altrove. In sostanza, Premium Lite continua a offrire una buona alternativa per chi vuole godersi video senza pubblicità invasive, pur accettando alcune eccezioni, tra cui ora figurano ufficialmente anche gli Shorts. Per chi sperava in un’esperienza completamente libera da interruzioni, questa novità rappresenta senza dubbio una piccola delusione. Tuttavia, per molti resta un compromesso accettabile, soprattutto considerando il prezzo più contenuto rispetto al piano completo.