ChatGPT introduce la “modalità registrazione” e si integra con Google Drive e OneDrive

OpenAI ha annunciato oggi un’importante serie di aggiornamenti per ChatGPT Team, il piano dedicato alle aziende e ai piccoli gruppi di lavoro, che punta a rafforzare la posizione del chatbot nel competitivo mercato delle soluzioni AI per l’impresa. Tra le novità più interessanti figura la nuova “modalità registrazione”, pensata per prendere appunti durante riunioni, sessioni di brainstorming o monologhi riflessivi, e la possibilità di collegare ChatGPT a servizi cloud come Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box e SharePoint. Recentemente, ChatGPT si è aggiornato estendendo il supporto alla memoria intelligente anche per gli utenti non paganti e ha anche introdotto diverse novità per gli sviluppatori.

Dati strutturati e note automatiche

Con la nuova funzione di registrazione, gli utenti possono ora registrare conversazioni audio direttamente all’interno di ChatGPT. Il sistema genera trascrizioni complete, corredate da citazioni temporali e liste di attività da svolgere, rendendo molto più semplice la gestione post-riunione. Questa funzionalità è disponibile esclusivamente per gli abbonati a ChatGPT Team, il piano da 25 dollari al mese per utente (con abbonamento annuale per almeno due utenti). In alternativa, resta accessibile per chi utilizza i piani Enterprise o EDU.

L’altra grande novità riguarda l’integrazione con i principali servizi di archiviazione cloud. Gli utenti possono ora collegare ChatGPT ai propri account su Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Box o SharePoint, e chiedere informazioni direttamente sui contenuti dei documenti o dei fogli di calcolo. Il modello è in grado di rispettare le autorizzazioni utente definite dall’organizzazione e di fornire risposte con citazioni contestuali, ad esempio per domande come “Qual era il nostro fatturato nel primo trimestre dell’anno scorso?” o “Quante volte ho preso il traghetto durante il mio viaggio in Italia?”.

La corsa all’AI per aziende si intensifica

Le nuove funzionalità si inseriscono in una strategia più ampia di OpenAI per conquistare il mercato enterprise, che rappresenta una fetta crescente e ad alta redditività nel settore dell’intelligenza artificiale. Dopo il debutto di ChatGPT Enterprise nel 2023, destinato a grandi clienti come PwC, Canva, Block ed Estée Lauder, l’azienda ha introdotto ChatGPT Team a gennaio 2024, pensato per gruppi più piccoli o startup.

Oggi, OpenAI dichiara di aver superato i 3 milioni di utenti business paganti, in forte crescita rispetto ai 2 milioni registrati appena a febbraio. Un dato che sottolinea il peso crescente delle imprese nel modello di business dell’azienda.

La competizione però è serrata. Colossi come Google, Microsoft, Amazon e Anthropic stanno investendo pesantemente per offrire soluzioni simili, puntando al medesimo bacino di clienti. Secondo le previsioni, l’intero comparto dell’AI generativa potrebbe superare i mille miliardi di dollari di fatturato entro i prossimi sette anni, trasformando completamente il modo in cui aziende e professionisti lavorano.