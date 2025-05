Tianwen-2 decolla: la Cina lancia la sua prima missione per riportare campioni da un asteroide

La Cina ha compiuto un nuovo passo decisivo nella corsa allo spazio, con il lancio notturno di Tianwen-2, la sua prima missione per il recupero di campioni da un asteroide. Con questo ambizioso progetto, il Paese punta a diventare la terza nazione al mondo, dopo Giappone e Stati Uniti, a riportare sulla Terra materiale incontaminato da un corpo celeste di questo tipo. Il razzo Long March 3B è decollato con successo dal centro di lancio di Xichang, segnando l’inizio di un viaggio che durerà oltre dieci anni.

Una sfida interplanetaria tra due mondi: Kamoʻoalewa e 311P

Il protagonista di questa missione sarà l’asteroide 469219 Kamoʻoalewa, un piccolo corpo celeste vicino alla Terra, considerato un “quasi-satellite” per la sua orbita stabile attorno al Sole in prossimità del nostro pianeta. La sonda Tianwen-2 dovrebbe raggiungerlo nel luglio 2026, a una distanza variabile tra 15 e 39 milioni di chilometri. Dopo aver raccolto campioni, invierà una capsula verso la Terra per l’atterraggio previsto a novembre 2027. Successivamente, il viaggio della sonda continuerà verso 311P/PanSTARRS, un raro esemplare di cometa situato nella fascia principale tra Marte e Giove. Questa seconda parte della missione, che durerà diversi anni, permetterà agli scienziati cinesi di studiare un oggetto dal comportamento anomalo: troppo vicino al Sole per contenere il ghiaccio tipico delle comete tradizionali, 311P è noto per il materiale che emette in modo intermittente, e potrebbe offrire indizi inediti sull’evoluzione del sistema solare.

Ambizioni planetarie: Pechino guarda a Marte

Il nome Tianwen non è nuovo alla scena spaziale. Nel 2020, la Cina aveva già stupito il mondo con Tianwen-1, la sua prima missione marziana conclusasi con successo sul vasto altopiano Utopia Planitia. Ora, con Tianwen-2, Pechino alza il tiro e dimostra di non volersi limitare a seguire gli altri, ma piuttosto di ambire alla leadership interplanetaria. Le difficoltà tecniche sono enormi: atterrare e prelevare campioni da un asteroide con gravità quasi nulla è ben più complesso rispetto alle missioni lunari precedenti. Eppure, la Cina guarda già oltre. Tianwen-3, previsto per il 2028, punta a riportare campioni direttamente da Marte, una missione che nessun Paese ha ancora completato.