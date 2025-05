Volvo ES90: l’auto elettrica che ridefinisce il lusso su strada

La casa automobilistica Volvo ha annunciato l’arrivo di una nuova auto. Solo nel 2023 l’azienda aveva reso noto che non avrebbe più venduto station wagon e berline nel Regno Unito, qualcosa adesso sembra essere cambiato.

Adesso, infatti, la Volvo è pronta a presentare la ES90, la prima berlina Volvo-full-size completamente elettrica. Potremmo definirla una berlina a due volumi, dal design piuttosto accattivante. Ma quali sono le principali caratteristiche di questa nuova auto? Scopriamole insieme.

Aerodinamicità e tecnologia avanzata: Volvo ES90 ridefinisce gli standard del marchio

Cinque metri di lunghezza, quasi due metri di larghezza, la nuova Volvo ES90 ha una sola imperfezione ovvero la sporgenza sulla linea del tetto per via della presenza del sensore Lidar. Ad ogni modo, è la Volvo più aerodinamica, più scivolosa che sia stata mai realizzata. L’esterno si presenta così, deciso e di grande impatto, trasmette quel senso di sicurezza e robustezza che poi sono tipici del marchio.

Il frontale ha dei fari a “martello di Thor”, il posteriore rimanda ai fari a forma di C tipici della S90. La nuova ES90 integra al proprio interno il Superset Tech Stack, ovvero un sistema tecnologico basato sui chip Nvidia Drive AGX Orin che per chi non lo sapesse è una sorta di cervello di elaborazione centrale dell’auto. Insomma, su questa auto non ci sono le classiche centraline elettroniche.

I sedili sono considerati i migliori del mercato attuale. Sulla plancia si trova un ampio schermo e tutti i comandi principali. Guida tranquilla e rassicurante, abitacolo silenzioso a meno che non alziate il volume dell’impianto audio Dolby Atmos con 25 altoparlanti Bowers & Wilkins ad alta fedeltà. L’auto dispone ancora della modalità auto Abbery Road, che debuttato sulla EX90.

Ma quando arriverà sul mercato questa auto? Secondo quanto è emerso dalle anticipazioni, nel Regno Unito nei prossimi 12 mesi dovrebbero arrivare 3 versioni dell’ES90 con prezzi previsti tra £70.000 e £90.000, a seconda degli allestimenti.