I segreti delle saccadi: ecco perché alcune persone vedono meglio a grande velocità

Anche se sembra quasi assurdo, è scientificamente provato che alcune persone apparentemente riescono a vedere meglio ad alta velocità. È questo quanto affermato da un gruppo di ricercatori secondo i quali, il segreto consisterebbe in piccolissimi movimenti oculari chiamati saccadi.

Questi movimenti molto rapidi degli occhi, non fanno altro che spostare la nostra attenzione tra vari punti di interesse e sono considerati movimenti più frequenti del corpo umano. Questi rapidi movimenti si verificherebbero da due a tre volte al secondo, per un totale di 10.000 volte ogni ora in cui siamo svegli.

Saccadi e percezione visiva: come il movimento degli occhi influenza ciò che vediamo

Le saccadi si verificano sempre, anche senza che noi ce ne rendiamo conto e si verificano alla stessa velocità per tutti. Ad ogni modo, la rapidità delle saccadi di ogni persona potrebbe determinare il limite di velocità visiva, permettendo a chi ha saccadi più rapide di poter percepire un movimento in modo più rapido.

“Quali parti del mondo fisico possiamo percepire dipende fondamentalmente da quanto sono buoni i nostri sensori“. Questo quanto afferma l’autore principale Martin Rolfs, esperto di scienza della visione presso l’Università Humboldt di Berlino.

In questo nuovo studio, Rolfs ed i suoi colleghi utilizzano proiezioni video ad alta velocità per visualizzare oggetti in rapido movimento che coincidevano o deviavano dal movimento delle saccadi. Per ogni stimolo, gli osservatori hanno eseguito dei compiti percettivi possibili solo se avessero visto la traiettoria del movimento.

Uno studio molto interessante quello in questione che ha scoperto come gli stimoli che seguono gli specifici schemi di movimento delle saccadi diventano invisibili agli osservatori. “In parole povere, le proprietà di un sistema sensoriale come il sistema visivo umano si comprendono meglio nel contesto della cinematica delle azioni che ne guidano l’input. Il nostro sistema visivo e il nostro sistema motorio sono perfettamente sincronizzati tra loro, ma questo è stato a lungo ignorato”. Questo ancora quanto affermato da Rolfs.