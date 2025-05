Teleios, la sfera perfetta che mette in discussione la nostra comprensione dell’Universo

La Via Lattea è da sempre tanto affascinante quanto misteriosa. C’è una nuova scoperta però che ha lasciato gli astronomi davvero senza parole. Infatti, nei dati raccolti da un radiotelescopio, gli astronomi hanno trovato quella che pare essere una bolla sferica. Quel che è certo è che si tratta di un materiale in espansione espulsa da una stella, ma non è chiaro come si sia formata.

Un team internazionale guidato da Miroslav Filipovic, della Western Sydney University in Australia, ha chiamato questo oggetto Teleios. I ricercatori hanno approfondito tutti i dettagli e hanno concluso che c’è bisogno di ulteriori informazioni per capire come si sia formata questa sfera.

Un misterioso oggetto celeste sotto analisi: il caso Teleios intriga gli scienziati

I risultati sono stati pubblicati da Astronomical Society of Australia. Teleios si trova all’interno della Via Lattea. Filipovic e il suo team hanno portato avanti un’analisi dettagliata e hanno scoperto che la sfera brilla debolmente solo nelle lunghezze d’onda radio. Si tratta probabilmente di uno degli oggetti più luminosi dell’Universo.

Inoltre, i ricercatori hanno stimato la distanza di Teleios rispetto ad altre cose, ma ottenere il risultato è complicato. Ad ogni modo, le due opzioni sono: circa 7.175 anni luce e circa 25.114 anni luce. Il fatto però è che per entrambe le opzioni dovrebbero essere presenti dei raggi X, che però non ci sono.

Non è da escludere che Teleios sia il residuo di una supernova di tipo lax, ma non vi è certezza alcuna. Se la supernova è simmetrica e si svolge in una regione abbastanza vuota, è in grado di espandersi simmetricamente. Non ha ancora raggiunto il punto di frammentazione ed è uno spettacolo rarissimo, ma comunque non impossibile. I ricercatori scrivono: