Quando la robotica incontra il benessere: l’innovazione che protegge gli anziani

Si chiama E-Bar, ed è un robot progettato per impedire alle persone anziane di cadere. È un nuovo tipo di robot che potrebbe davvero avere un ruolo importante nel modo in cui l’America sostiene la popolazione anziana che proprio in questo paese sembra stia aumentando a dismisura.

Negli ultimi decenni è aumentata la necessità di un’assistenza pratica e quotidiana agli anziani che però ha un costo non indifferente, che non tutti possono permettersi. Gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology si sono così affidati alla robotica ed hanno sviluppato un dispositivo che hanno chiamato Elderly Bodily Assistance Robot o semplicemente E-Bar.

E-Bar: il robot che protegge gli anziani e riduce il rischio di cadute

È questo un robot mobile progettato per supportare gli anziani negli spostamenti in casa, e/o per assisterli nella mobilità e prevenire le eventuali cadute. Utilizzando questo dispositivo, gli anziani possono tranquillamente camminare in autonomia, appoggiarsi a questa sorta di manubrio robotico.

Se la persona inizia a cadere, entrano in gioco gli airbag laterali che si gonfiano in modo da attutire la caduta. E-Bar riesce a sollevare una persona dalla posizione seduta a quella eretta e ne segue i movimenti naturali.

“Molti anziani sottovalutano il rischio di cadute e rifiutano di utilizzare ausili fisici, che sono ingombranti, mentre altri sopravvalutano il rischio e potrebbero non fare esercizio, il che porta a un declino della mobilità”. Questo quanto dichiarato Harry Asada, il professore di ingegneria Ford a MIT che ha così voluto spiegare il funzionamento di questo robot che come abbiamo già anticipato, ha la forma di un manubrio.

Questo può essere utilizzato ovunque e offre supporto in ogni momento. Si controlla con un telecomando ed è stato progettato per essere utilizzato in casa o nelle strutture di assistenza, senza bisogno di imbracature o di indossare altri dispositivi. Alla base di questo dispositivo c’è una piattaforma molto robusta da 100 chilogrammi, un peso che lo mantiene stabile permettendo di sollevare e mantenere l’equilibrio della persona.