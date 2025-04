Glacier: i robot intelligenti finanziati da Amazon che rivoluzionano il riciclo dei rifiuti

Il problema dei rifiuti a livello globale sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Le stime indicano che entro il 2050 la quantità di scarti prodotti quasi raddoppierà, raggiungendo 3,8 miliardi di tonnellate metriche. Sebbene ridurre i consumi rappresenterebbe la soluzione ideale, la realtà mostra come questa strada sia difficilmente percorribile. In questo contesto, il riciclo diventa fondamentale, ma presenta numerose criticità che Glacier sta affrontando con un approccio tecnologico innovativo.

Tecnologia avanzata per un problema quotidiano

Glacier, startup fondata sei anni fa, ha sviluppato un sistema robotico capace di rivoluzionare il settore della differenziazione dei rifiuti. L’azienda ha creato bracci robotici economici controllati da sistemi di visione artificiale in grado di identificare oltre 30 diversi tipi di materiali. Questi robot sono già operativi in numerose città americane, tra cui San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit, Phoenix e recentemente anche Seattle.

Il potenziale della tecnologia ha attirato l’attenzione di importanti investitori, permettendo a Glacier di raccogliere 16 milioni di dollari in un round di finanziamento Series A. Il round è stato guidato da Ecosystem Integrity Fund, con la partecipazione di numerosi altri investitori tra cui Amazon Climate Pledge Fund, Cox Exponential e New Enterprise Associates.

Una risposta alla crisi degli impianti di riciclo

Rebecca Hu-Thrams, co-fondatrice e CEO di Glacier, ha evidenziato come gli impianti di recupero materiali (MRF) stiano affrontando una doppia sfida: da un lato i governi richiedono un incremento delle percentuali di riciclo, dall’altro questi impianti faticano a trovare personale disposto a lavorare nelle linee di smistamento.

Il tasso di turnover nel settore è estremamente elevato. Un tipico MRF deve assumere nuovo personale circa cinque volte l’anno per una singola posizione di smistamento. “Preferiresti stare a un nastro trasportatore a smistare i rifiuti delle persone o sollevare scatole in un magazzino con aria condizionata?” ha sottolineato Hu-Thrams, evidenziando il dilemma che molti operatori del settore si trovano ad affrontare.

Il ruolo dell’AI

Oltre ai sistemi robotici, Glacier sta sviluppando una soluzione basata sui dati, attraverso la quale gli impianti di riciclo e altri stakeholder come aziende produttrici e agenzie governative possono accedere a informazioni dettagliate sul flusso dei rifiuti. Questo potrebbe significare, per un impianto, identificare dove nella linea di smistamento si stanno perdendo preziose lattine di alluminio destinate erroneamente alla discarica. Per un’azienda o un ente regolatore, potrebbe invece permettere di verificare se gli imballaggi progettati per essere riciclati vengano effettivamente riciclati.

Con un numero sufficiente di robot, i tassi di riciclo dovrebbero migliorare notevolmente, se non altro perché i sistemi automatizzati sono più veloci e più precisi nel distinguere tra materiali riciclabili e rifiuti.

“Ogni volta che mandiamo persone a controllare i nostri sistemi di intelligenza artificiale, le persone ottengono risultati decisamente peggiori”, ha dichiarato Areeb Malik, CTO e secondo co-fondatore di Glacier. “L’IA sta diventando incredibilmente potente, in grado di fare distinzioni che vanno oltre ciò che le persone possono notare.”