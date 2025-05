WhatsApp introduce sfondi chat generati dall’IA: la nuova frontiera della personalizzazione

WhatsApp sta per rivoluzionare l’esperienza utente con una funzione che permette di generare sfondi per le chat tramite l’intelligenza artificiale di Meta. Attualmente in fase di sviluppo nella versione beta per iOS 25.15.10.70, questa novità consentirà di creare sfondi personalizzati a partire da semplici descrizioni testuali, offrendo un livello di personalizzazione senza precedenti.

Come funziona la generazione di sfondi con Meta AI

La nuova funzione, denominata “AI-powered chat wallpapers“, sfrutta le capacità generative di Meta AI per trasformare input testuali in immagini adatte come sfondi per le conversazioni. Gli utenti potranno scegliere se applicare uno sfondo generato a tutte le chat o personalizzare ogni conversazione singolarmente. Una volta inserita una descrizione, ad esempio “tramonto su una spiaggia tropicale”, l’IA produrrà diverse varianti dell’immagine, presentate in un’interfaccia scorrevole per facilitare la selezione dello sfondo preferito.

Se nessuna delle opzioni soddisfa l’utente, sarà possibile modificare la descrizione o richiedere nuove generazioni, affinando così il risultato finale. Questa interazione iterativa garantisce un controllo creativo significativo, permettendo di aggiungere elementi specifici, regolare i colori o incorporare dettagli fantasiosi per ottenere un’immagine che rispecchi pienamente le proprie preferenze.

Disponibilità e prospettive future

La funzione è attualmente in fase di test nella versione beta per iOS e Android, con l’intento di garantire un’esperienza coerente su entrambe le piattaforme. Sebbene non sia ancora disponibile per tutti gli utenti, è prevista una distribuzione più ampia nei prossimi aggiornamenti dell’app . Questa innovazione si inserisce in un contesto più ampio di integrazione dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni di messaggistica, offrendo agli utenti strumenti sempre più avanzati per personalizzare e arricchire le proprie conversazioni. Con l’introduzione degli sfondi generati dall’IA, WhatsApp mira a offrire un’esperienza utente più coinvolgente e su misura. Ad ogni modo, l’integrazione dell’AI su WhatsApp fino ad adesso non sta convincendo proprio tutti: molti utenti segnalano che l’utilità di Meta AI, per ora, sembra piuttosto limitata.