Movimenti misteriosi sott’acqua: ecco come comunicano le seppie

Animali particolari con mezzi di comunicazione altrettanto particolari, stiamo parlando delle seppie, che sono state riprese mentre utilizzavano le zampe in modo che sembrava gesticolassero tra loro. I ricercatori in questione hanno anche notato una forma di comunicazione che sarebbe a loro sconosciuta.

A condurre questa ricerca sono stati i neuroscienziati Sophie Cohen-Bodénès dell’École Normale Supérieure (ENS) in Francia e della Washington University di St Louis, e Peter Neri dell’ENS e dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Le seppie sono animali molto intelligenti: la loro comunicazione è al centro di una ricerca

Alcuni ricercatori hanno visto come questi animali sono dotati di una grande intelligenza nascosta dietro ai loro occhi, sono inoltre capaci di superare test cognitivi progettati per gli umani e sanno esercitare moderazione, hanno una memoria lunga e acuta, ma possono anche sviluppare falsi ricordi come gli umani. Le seppie, inoltre, sanno anche utilizzare test cognitivi progettati per gli umani, sanno esercitare moderazione ed hanno una memoria piuttosto lunga. Non è un caso che le loro strategie comunicative siano complesse.

Usano le loro straordinarie capacità di cambiare colore e possono comunicare chimicamente, percepire e reagire alle vibrazioni nell’acqua nonostante non siano dotati di orecchie. Con le loro otto braccia e due tentacoli che si trovano sulla parte anteriore del muso sono molto agili e mobili. Cohen-Bodénès e Neri pare avessero un obiettivo, ovvero scoprire che questi animali erano soliti utilizzare le braccia per comunicare tra loro e in che modo.

“Oltre ai ben noti straordinari cambiamenti nell’aspetto visivo che possono generare a livello del mantello, le seppie possono produrre varie configurazioni corporee combinando schemi cromatici, posturali e di locomozione, sia per mimetizzarsi che per comunicare”. Questo quanto scritto nel loro articolo.

“Introduciamo una dimostrazione di comunicazione precedentemente non descritta in due specie di seppia: Sepia officinalis e Sepia bandensis . I quattro ‘segni di sventolamento delle braccia’ sono movimenti stereotipati costituiti da sequenze prolungate, espressive e ripetute di ondulazioni delle braccia, che possono essere combinate ed espresse secondo schemi specifici.” I ricercarori hanno concluso che non è facile capire e interpretare questi segnali e che sulla base di queste considerazioni, è plausibile che questi segnali abbiano una varietà di possibili significati o funzioni a seconda dei contesti associati.