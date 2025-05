Netflix aggiorna l’interfaccia TV e introduce l’AI su iOS: nuova spinta per attrarre utenti

Netflix si prepara a rinnovare profondamente la propria offerta digitale, con un restyling completo dell’interfaccia TV e l’introduzione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa nella sua app mobile per iOS. L’obiettivo è chiaro: rendere la piattaforma più intuitiva e personalizzata, rispondendo così alle nuove abitudini di consumo e rafforzando la propria posizione in un mercato in continua evoluzione, messo sotto pressione da incertezze economiche e timori di una recessione negli Stati Uniti.

Un’interfaccia completamente nuova

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la homepage dell’app TV sarà completamente riprogettata per offrire un’esperienza più immediata e centrata sulle preferenze dell’utente. Tra le novità principali spicca la riorganizzazione dei menu: la funzione di ricerca e la sezione “La mia lista” saranno spostate nella parte alta dell’interfaccia, rendendole più facili da trovare e utilizzare. Inoltre, Netflix sta sviluppando un sistema di suggerimenti ancora più mirato, capace di proporre contenuti su misura grazie all’analisi dei comportamenti e delle preferenze di visione.

L’AI arriva su iOS

L’aggiornamento più ambizioso riguarda però il versante mobile. Nei prossimi giorni, la piattaforma inizierà a testare una nuova esperienza verticale, simile ai social, che proporrà clip brevi di film e serie da esplorare con un semplice tap. Ma soprattutto, farà il suo debutto una funzione di ricerca alimentata da AI generativa, capace di interpretare frasi conversazionali come “voglio qualcosa di divertente e leggero” per suggerire contenuti pertinenti. Un salto in avanti che mira a rendere Netflix più reattivo e vicino al linguaggio quotidiano degli utenti, riducendo le barriere tra il desiderio di intrattenimento e la sua fruizione.

Queste innovazioni si inseriscono in un contesto di forte crescita per Netflix. Nel primo trimestre del 2025, l’azienda ha registrato un fatturato di 10,5 miliardi di dollari, con un incremento del 12,5% rispetto all’anno precedente, e un utile netto di 2,9 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti. L’azienda mantiene una previsione di fatturato annuo tra i 43,5 e i 44,5 miliardi di dollari e mira a raddoppiare le entrate entro il 2030, puntando a una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari.