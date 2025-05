Revolut debutta nella telefonia mobile: tariffe flat, roaming incluso e niente vincoli

Con una mossa che segna una svolta importante nella sua strategia, Revolut ha annunciato l’ingresso nel mercato della telefonia mobile. Dopo aver conquistato milioni di utenti in Europa con servizi bancari digitali e carte prepagate, l’azienda britannica si prepara a offrire anche piani telefonici completi, puntando su tariffe flat, roaming internazionale e un’esperienza completamente gestibile da app.

Chiamate, messaggi e dati senza limiti: cosa offrirà Revolut Mobile

I primi mercati a sperimentare il nuovo servizio saranno il Regno Unito e la Germania, ma Revolut ha già fatto sapere che l’estensione ad altri Paesi europei è in programma. Gli utenti potranno scegliere un nuovo numero locale o trasferire il proprio numero esistente, con l’intero processo gestito direttamente dall’app ufficiale, senza dover ricorrere a SIM fisiche o a lunghe trafile burocratiche. I piani includeranno chiamate, SMS e traffico dati illimitati, oltre a un pacchetto di 20 GB di roaming da utilizzare liberamente in Europa e negli Stati Uniti. Non sono previsti vincoli contrattuali, rendendo il servizio estremamente flessibile.

Per incentivare l’adozione iniziale, Revolut ha lanciato una promozione dedicata agli iscritti alla waitlist: il piano tutto incluso sarà disponibile al prezzo speciale di 12,50€ al mese, una cifra aggressiva se paragonata alle offerte degli operatori tradizionali. Questo posizionamento mira a intercettare una fascia di utenti giovane, digitale e abituata a gestire tutto dallo smartphone, consolidando così l’ecosistema Revolut.

Revolut diventa MVNO: un nuovo attore nella telefonia europea

Pur non avendo intenzione di costruire una rete proprietaria, Revolut opererà come MVNO (Mobile Virtual Network Operator), appoggiandosi alle infrastrutture di operatori già presenti sul territorio. In questo modo potrà offrire connettività mobile senza dover affrontare i costi di gestione e manutenzione tipici degli operatori tradizionali, concentrandosi invece sull’esperienza utente e sull’integrazione dei servizi. L’ingresso nel settore mobile segna un ulteriore passo verso la trasformazione di Revolut in una piattaforma multi-servizio, capace di unire finanza, viaggi e ora anche telecomunicazioni sotto un unico tetto digitale.

Il lancio in Italia non è stato ancora confermato ufficialmente, ma è lecito aspettarsi novità già nei prossimi mesi, dato il forte interesse del pubblico italiano per soluzioni mobili flessibili e digitali. Se confermata, l’offerta potrebbe ridisegnare gli equilibri tra gli operatori, offrendo agli utenti un’alternativa moderna, senza vincoli e con un occhio al portafoglio.