Risparmi: nuova indagine condotta in Italia da Revolut in collaborazione con Dynata

Un recente studio condotto da Revolut, un’app finanziaria, in collaborazione con Dynata, una società di ricerche, ha rivelato che la situazione finanziaria degli italiani presenta notevoli disparità, con la metà della popolazione incapace di risparmiare più di 100 euro al mese.

Secondo i risultati della ricerca, il 19% degli italiani intervistati ha dichiarato di non essere in grado di mettere da parte alcun importo, mentre il 32% risparmia meno di 100 euro al mese. Solo il 9% riesce a risparmiare almeno 500 euro al mese, con una percentuale ancora più elevata (12%) tra le persone di età compresa tra 45 e 54 anni. Tuttavia, emerge una differenza significativa tra uomini e donne: solo il 7% delle donne è in grado di risparmiare in modo significativo, rispetto al 12% degli uomini.

Nel contesto dell’evoluzione delle opzioni finanziarie, il 51% dei partecipanti ha dichiarato di possedere uno o più conti deposito, che possono essere presso banche digitali, tradizionali o una combinazione delle due. Inoltre, il 14% ha aperto esclusivamente conti deposito presso banche digitali. Tra i gruppi demografici, i Millennials sembrano essere i più propensi ad utilizzare i conti deposito, con il 63% di loro che ne possiede almeno uno.

Ancora una volta, si riscontra una differenza significativa tra i sessi: solo il 45% delle donne possiede almeno un conto deposito, mentre tra gli uomini la percentuale sale al 57%. Questi dati emergono in occasione della giornata mondiale del risparmio, che si celebra il 31 ottobre, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza finanziaria e di politiche che possano contribuire a ridurre le disparità di genere nel settore del risparmio e dell’investimento in Italia.