Nuovi orizzonti nella medicina: il futuro delle terapie personalizzate

Novità in campo medio sanitario, grazie alle terapie personalizzate. Recentemente un gruppo di ricercatori ha sviluppato una tecnologia di adattamento proteico su misura studiato apposta per la modifica della superficie delle vescicole extracellulari, chiamate anche esosomi. A condurre questo studio un team di ricerca congiunto di DGIST e Kyunpook National University, con a capo il Professor Kyungmoo Yea del Dipartimento di Nuova Biologia ed il Professor Daeha Seo del Dipartimento di Chimica e Fisica del DGIST.

I ricercatori in questione hanno così sviluppato una tecnologia modulare di adattatori proteici che pare consenta l’adesione stabile di diverse sostanze alla superficie delle vescicole extracellulari. Uno studio molto interessante perché si pone un obiettivo ovvero consentire alle molecole funzionali di legarsi in modo efficiente, anche negli ambienti complessi delle membrane cellulari.

Esosomi e terapie personalizzate: una rivoluzione nella somministrazione mirata di farmaci

Gli esosomi svolgono un ruolo davvero molto importante nella segnalazione intercellulare e sono stati intercettati come vettori di nuova generazione per il rilascio di farmaci, proprio per via delle loro proprietà naturali che si trovano nell’organismo. Per poter andare contro i limiti riconosciuti fino ad oggi, i ricercatori hanno sviluppato una tecnologia di piattaforma basata per lo più su adattatori proteici. Si tratta di una nuova tecnologia pensata e progettata proprio per legare diverse sostanze funzionali alla superficie degli esosomi senza andare a modificare la superficie in modo diretto.

Ma non è tutto, visto che i ricercatori hanno anche ottenuto dei grandi successi in termini di quantità di farmaco legato ai singoli esosomi utilizzando questa tecnica, ovvero la microscopia a super risoluzione: “Questa ricerca ci avvicina allo sviluppo di terapie di nuova generazione basate sugli esosomi. Ci aspettiamo che questa tecnologia di piattaforma, che supporta l’assemblaggio modulare di elementi funzionali, faciliti lo sviluppo di terapie ottimizzate per diverse patologie“. Questo quanto dichiarato dal Professor Kyungmoo Yea del DGIST.

Una ricerca davvero molto importante questa, finanziata dal Mid-Career Research Program, e poi dal Science Research Center, Bio & Medical Technology evelopment Program del Ministero della Scienza e delle ICT e dalla National Research Foundation of Korea, nonché dal DGIST Grand Challenge Research Innovation Project (D-GRIP).