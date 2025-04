Nuovi orizzonti nella ricerca: arriva un test innovativo per le allergie

Beckman Coulter Life Sciences, leader mondiale nell’automazione e nell’innovazione di laboratorio, introduce un nuovo test di attivazione dei basofili di nuova generazione, con l’obiettivo di utilizzarlo per la ricerca sulle allergie alimentari.

I numeri delle allergie sono veramente importanti. Ci sono infatti circa 220 milioni di soggetti in tutto il mondo che soffrono di almeno un’allergia alimentare.

Nuovo test per allergie: meno rischi, più efficienza nella ricerca clinica

Il nuovo test punta a studiare più allergeni contemporaneamente tramite un prelievo di sangue, risparmiando così numerosi altri test alimentari, oltre che l’esposizione a reazioni che alla lunga possono essere fonte di reazioni estremamente pericolose.

“Per troppo tempo queste preoccupazioni hanno limitato progressi critici, mettendo le persone a rischio di non avere accesso a opzioni di trattamento salvavita in caso di reazione allergica. Allineando queste barriere, questo test sblocca un’opportunità per espandere finalmente lo sviluppo e la ricerca di farmaci per l’allergia alimentare. Ciò rafforza la nostra missione alla Beckman Coulter Life Sciences di fornire strumenti che responsabilizzino i medici e migliorino i risultati dei pazienti”.

“In FARE, abbiamo dato la priorità al sostegno allo sviluppo di alternative più sicure alle sfide alimentari orali che possono esporre i pazienti al rischio e indurre ansia”, ha detto Sung Poblete, PhD, RN, CEO di FARE. “L’introduzione di questo test di attivazione basofilo di nuova generazione segna un progresso significativo, spostando l’innovazione diagnostica dal banco verso la futura applicazione clinica, aprendo la strada a una ricerca sulle allergie alimentari più sicura e accessibile, offrendo al contempo l’opportunità di stimolare il progresso e siamo entusiasti della promessa che detiene per la ricerca e lo sviluppo”.

Sfruttando la tecnologia a secco, la standardizzazione è attivata con anticorpi coniugati e allergeni premiscelati ed essiccati in un unico tubo con solo 4 passaggi di pipettazione. Dunque, il test apre a nuove possibilità estremamente interessanti per lo studio delle allergie alimentari che, come abbiamo detto, hanno numero impressionanti a livello globale.